«Мирный саммит» в том виде, в котором киевские власти предлагают его организовать, — это попытка втянуть ООН в конфликт с Россией на своей стороне. Такое мнение выразил во вторник, 27 декабря, бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что такие инициативы идут в обход правил и традиций организации, создававшейся как механизм урегулирования международных конфликтов и споров, действующий в четких рамках устава и договоренностей.

«Любой «мирный саммит» без участия противоположной стороны конфликта — это не способ поиска урегулирования, а шабаш подотчетных Вашингтону полусубъектов. Они будут единодушно согласны на любую глупость, которую процитирует [президент Украины Владимир] Зеленский с согласия кураторов-англосаксов», — сказал Мирошник в беседе с ТАСС.

Он отметил, что остается открытым вопрос — между кем будет посредничать генсек ООН Антониу Гутерриш, если на предлагаемом Украиной саммите не будет представителей России.

«В хоре единодушных и подотчетных нужен дирижер, а не посредник, и это явно не генсек ООН», — сказал Мирошник.

По его словам, киевские власти данной инициативой предлагают обойти правила ООН, «дискредитировав таким шагом не только саму организацию, но и смысл ее деятельности».

Ранее, 26 декабря, Украина заявила о желании провести в конце февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что ООН могла бы стать лучшей площадкой для проведения этого, а генсек организации Антониу Гутерриш — посредником к привлечению сторон к диалогу.

Затем Гутерриш выразил готовность стать посредником в конфликте, но при участии всех сторон.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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