В палате представителей США запретили использовать TikTok

Сотрудников и членов палаты представителей США обязали удалить приложение TikTok, разработанное китайской компанией ByteDance, со всех рабочих гаджетов, сообщил репортер Николас Ву из газеты Politico во вторник, 27 декабря.

«Управление кибербезопасности расценивает мобильное приложение TikTok как опасное для пользователей из-за ряда угроз безопасности», — привел он в Twitter выдержку из сообщения административного директора.

Кроме того, персоналу запрещено загружать приложение на домашние мобильные устройства.

«Если у вас есть приложение TikTok на домашнем мобильном устройстве, с вами свяжутся, чтобы удалить его», — сказано в электронном письме.

Сообщение о запрете на TikTok в палате представителей появилось через несколько дней после того, как сенат единогласно проголосовал за аналогичную меру из-за «серьезных рисков безопасности» для страны. TikTok обвинили в неправильном обращении с пользовательскими данными.

«TikTok — это троянский конь Коммунистической партии Китая. Это серьезная угроза безопасности для США, и до тех пор, пока они не будут вынуждены полностью разорвать связи с Китаем, им нет места на правительственных устройствах», — приводит слова сенатора и инициатора запретного для соцсети законопроекта Джоша Хоули портал Breakingthenews.

Законопроект теперь ожидает одобрения палатой представителей и президентом Джо Байденом.

Об опасности китайского приложения TikTok для национальной безопасности говорил и директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бёрнс. Правительство Китая, по его словам, может получить доступ к информации американских пользователей и модерировать контент.

14 декабря сенатор от Республиканской партии Марко Рубио внес законопроект, согласно которому китайская платформа TikTok будет запрещена на территории США. По мнению автора закона, таким образом получится защитить американцев от социальных сетей, которые находятся под контролем КНР или других вызывающих озабоченности зарубежных стран.