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Мантуров объявил о начале сборки Aurus в ОАЭ с 2024 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В 2024 году может начаться сборка автомобилей российского бренда Aurus в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом заявил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров во вторник, 27 декабря.

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«Да. Они (холдинг Tawazun. — Ред.) сохраняют такое намерение. Я думаю, что следующий год будет организационным, а уже, скорее всего, с 2024 года начнется сборка в ОАЭ, одновременно с появлением дилерского центра», — сказал он в беседе с ТАСС.

Российский проект «Кортеж» (рыночное название Aurus), в рамках которого разрабатываются российские автомобили люксового класса, был запущен в 2014 году. Производитель намерен создать на базе единой платформы серию машин: седан, лимузин, кабриолет, минивэн и внедорожник.

Ранее, 22 декабря, сообщалось, что Aurus намерен сделать 200 роскошных внедорожников Komendant в 2023 году. По оценке специалистов Aurus, такой объем учитывал совокупные продажи по всей модельной линейке бренда.

14 декабря российский автопроизводитель Aurus рассказал о планах запустить коммерческие продажи минивэна Arsenal и электромотоцикла Merlon. Как рассказал директор по продажам и сервису Aurus Артем Юсупов, минивэн Arsenal может быть достаточно интересен на рынке в небронированной версии. Также в компании считают, что есть неплохие перспективы в серийном выпуске мотоцикла Merlon. Официальные даты появления моделей пока не названы, однако Юсупов отметил, что минивэн и мотоцикл могут появиться в ближайшее время.

29 сентября в России показали внедорожник Komendant. Цены стартуют от 33,7 млн рублей. Внедорожник оснащен той же гибридной силовой установкой с бензиновым турбомотором V8 (598 л.с. и 880 нм), что и седан. Девятиступенчатый автомат российского производства и система полного привода аналогичны модели Senat, но у них другие калибровки, облегчающие передвижение по бездорожью. Впервые на автомобилях Aurus применена адаптивная пневмоподвеска, которая позволяет менять дорожный просвет от 200 до 260 мм.

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