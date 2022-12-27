В Самарской области в 2024 году запустят производство беспилотников нового образца

Самарские власти рассчитывают в 2024 году запустить в регионе производство беспилотников нового образца. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров во вторник, 27 декабря.

Он отметил, что в регионе идет работа по созданию кластера по выпуску дронов. Азаров выразил надежду, что серийное производство беспилотников начнется до конца года.

«Также мы планируем развернуть новые производства. Рассчитываю, что в 2024 году будет запуск производства беспилотников нового образца», — сказал глава региона в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, власти проделали всю подготовительную работу для запуска такого производства.

«Это крайне важно для самарского региона, где аэрокосмическая промышленность имеет надежную корневую систему, <...> базу для подготовки кадров, предприятия», — добавил губернатор.

В начале ноября глава холдинга «Калашников» Алан Лушников сообщил о начале поставок новейших беспилотных летательных аппаратов коптерного типа в российские войска.

В октябре заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отмечал, что стране еще предстоит наладить крупномасштабный выпуск беспилотников различных типов.