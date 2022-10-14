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Медведев рассказал о планах наладить массовое производство беспилотников в РФ

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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России предстоит наладить производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 14 октября написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале после визита на предприятие в Санкт-Петербурге, которое занимается поставками БПЛА.

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«России еще предстоит наладить крупномасштабный выпуск БПЛА различных типов», — говорится в посте.

По словам Медведева, такая задача обусловлена тем, что использование БПЛА рамках специальной военной операции на Украине — необходимость, которая доказала свою эффективность в современных конфликтах.

В конце июля в силовых структурах рассказали, что в зоне проведения спецоперации также используются новейшие российские легкие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) из состава комплекса «Ласточка». Эти аппараты имеют возможность сбрасывать малокалиберные боеприпасы, адаптированные для применения с воздуха.

В конце сентября «Известия» показали кадры ударов по позициям укринских войск с помощью коптера с подвесным боеприпасом. Сообщалось, что дроны штурмовой группы ведут бои по всей линии фронта и считаются незаменимыми воздушными солдатами.

Однако в конце сентября Минобороны РФ сообщило, что большинство производимых в России авиационных беспилотников не удовлетворяют тактико-техническим требованиям ведомства. В связи с данной ситуацией Минобороны вынуждено идти на упрощение и дополнительные соглашения, на прием беспилотников в эксплуатацию в опытном режиме.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Среди целей — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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