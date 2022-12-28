Россияне рассказали об отношении к онлайн-курсам по IT

Половина опрошенных студентов не решили свои задачи с помощью IT-курсов. Такие данные следуют из результатов исследования, проведенного аналитиками компании My Path Group LLC. Текст имеется в распоряжении «Известий».

Опрос российских студентов дополнительного профессионального образования (ДПО) показал, что каждый третий не увидел практической пользы в пройденных образовательных программах. Среди тех, кто столкнулся с непрофессиональным ДПО, специалисты отмечают, что по итогам курсов не получили знания (42%), не увеличили доход (23%) или не получили повышение на текущем месте работы (19%).

Выпускники IT-курсов, считающие, что курсы были полезными (65%), отмечают, что приобрели новые навыки (55%). Каждый четвертый отметил, что обучился новой профессии. При этом среди прошедших курсы студентов 41% столкнулся с пренебрежительным отношением потенциального работодателя относительно полученного соискателем дополнительного образования. Еще три четверти респондентов отметили, что вендор ДПО не помог с трудоустройством в компанию.

Каждый второй опрошенный считает, что курсы станут трамплином при построении карьеры лишь при условии собственного труда. На протяжении обучения важна поддержка студентов, при этом 42% опрошенных отмечают, что для этого привлекали внимание сотрудников компании-вендора. Еще 16% поделились, что были предоставлены самим себе. Каждый третий студент уверен, что получал необходимую поддержку от поставщика услуг. Абсолютное большинство респондентов (82%) не заметили негативного отношения со стороны преподавателей и сотрудников онлайн-курсов.

По словам генерального директора My Path Group LLC Дмитрия Санникова, хотя популярность IT-курсов растет, этот вид образовательных услуг не решает задачи подготовки квалифицированных кадров для индустрии в полной мере.

«С проблемой дефицита сотрудников справляется высшее образование, однако темп выпуска новых работников невысок. Сегодня рынку необходимы инструменты для работы и развития начинающих специалистов. Проблемы, с которыми столкнулись опрошенные, могут быть решены благодаря построению карьерного трека и подготовке четкого плана по развитию студентов», — рассказал он.

13 декабря ведущий IT-рекрутер hh.ru Александр Дворник рассказал «Известиям», реально ли уйти в сферу IT и программирования в возрасте 30–40 лет. Как подчеркнул специалист, на сегодняшний день компании наблюдают всплеск количества соискателей, окончивших онлайн-курсы, однако рекрутеры настороженно относятся к такому образованию. Эксперт привел данные hh.ru, согласно которым двери в IT открыты для всех возрастов, однако больше шансов закрепиться в IT-профессии как раз у тех, кто пришел в нее уже в сознательном возрасте.