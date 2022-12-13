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Эксперт оценил возможность уйти в программирование в 30–40 лет

Эксперт Дворник рассказал, реально ли уйти в программирование в возрасте 30–40 лет
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Фото: Global Look Press/dpa/Annette Riedl
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Ведущий IT-рекрутер hh.ru Александр Дворник рассказал «Известиям», реально ли уйти в сферу IT и программирования в возрасте 30–40 лет.

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Как подчеркнул специалист, на сегодняшний день компании наблюдают всплеск количества соискателей, окончивших онлайн-курсы. Однако рекрутеры настороженно относятся к такому образованию, отметил Дворник. Более того, работодатели, как правило, делают выбор в пользу соискателей с дипломом о профильном высшем образовании, нежели тех, кто с дипломом юриста прошел полугодовой курс веб-разработчика.

«Если для вас поступление в вуз на данный момент невозможно, то следует обратить внимание на курсы от крупных компаний. Это распространенная практика, когда корпорации (чаще всего найти такие курсы можно у банков, государственных и IT-компаний) проводят обучение для начинающих специалистов. После этого вы можете претендовать на трудоустройство в компании», — подчеркнул эксперт.

Однако помимо жестких навыков (hard skills), важны и мягкие (soft skills). Рекрутеры оценивают не только опыт и умения кандидата, но и то, насколько у него развиты коммуникативные навыки, стремится ли потенциальный работник учиться новому, способен ли разрешать конфликтные ситуации.

«Случается, что человек подходит по всем критериям, но он не близок команде по духу. Это особенно распространено в стартапах, где порой от личных взаимоотношений в коллективе зависит больше, чем от профессионализма кандидата», — добавил Дворник.

Эксперт привел данные hh.ru, согласно которым двери в IT открыты для всех возрастов. Так, в течение 2022 года на hh.ru были размещены свыше 97 тыс. резюме программистов и разработчиков без опыта работы. Примечательно, что количество резюме соискателей в возрасте 14–18 лет одинаково с соискателями 30–40 лет: в обеих возрастных группах по 6 тыс. резюме. Если смотреть программистов и разработчиков с опытом от одного до трех лет, то соотношение существенно отличается — почти 1 тыс. резюме у соискателей 14–18 лет и свыше 6 тыс. резюме у соискателей 30–40 лет. Это означает, что больше шансов закрепиться в IT-профессии как раз у тех, кто пришел в нее уже в сознательном возрасте.

29 января руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова рассказала об отраслях в России с дефицитом кадров: это специалисты в сфере консультирования, сервисных работ, страхования, продаж, строительства, медицины, IT, а также рабочий и домашний персонал.

Как отметила эксперт, на одну вакансию во всех этих сферах деятельности приходится не более двух резюме.

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