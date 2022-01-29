HR-специалисты назвали отрасли в России с дефицитом кадров

В России наблюдается дефицит специалистов в сфере консультирования, сервисных работ, страхования, в продажах, строительстве, медицине, IT, а также рабочего и домашнего персонала. Об этом 29 января заявила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

Как отмечает эксперт, на одну вакансию во всех этих сферах деятельности приходится не более двух резюме.

«Число трудоспособных и экономически активных людей в России сокращается по причинам демографической ямы, снижения внешних и внутренних миграционных потоков», — цитирует Игнатову «Газета.ru».

В январе текущего года общее количество открытых вакансий на hh.ru уже в два раза превысило показатели января прошлого года. По словам Игнатовой, количество соискателей сейчас не успевает за повышенным спросом работодателей на фоне COVID-19.

«Всё это потребовало новых, дополнительных сотрудников. Но их просто не оказалось на рынке, чтобы даже отчасти удовлетворить такой спрос», — заключила эксперт.

В ноябре прошлого года эксперты сообщили об остром дефиците кадров на рынке труда, возникшем во время пандемии коронавируса. Среди самых востребованных профессий оказались курьеры, грузчики и строители.

По данным исследовательского центра «Зарплаты.ру», прирост вакансий в III квартале 2021 года к III кварталу 2019 года в сфере рабочего персонала составил 218%, строительстве и недвижимости — 213%, продажах — 163%, медицине и фармации — 144%, ресторанах и кафе — 119%. В логистике, складах и закупках за последние два года вакансий стало больше на 113%, в розничной торговле — на 98%, в промышленности — на 78%.