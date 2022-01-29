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HR-специалисты назвали отрасли в России с дефицитом кадров

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В России наблюдается дефицит специалистов в сфере консультирования, сервисных работ, страхования, в продажах, строительстве, медицине, IT, а также рабочего и домашнего персонала. Об этом 29 января заявила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

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Как отмечает эксперт, на одну вакансию во всех этих сферах деятельности приходится не более двух резюме.

«Число трудоспособных и экономически активных людей в России сокращается по причинам демографической ямы, снижения внешних и внутренних миграционных потоков», — цитирует Игнатову «Газета.ru».

В январе текущего года общее количество открытых вакансий на hh.ru уже в два раза превысило показатели января прошлого года. По словам Игнатовой, количество соискателей сейчас не успевает за повышенным спросом работодателей на фоне COVID-19.

«Всё это потребовало новых, дополнительных сотрудников. Но их просто не оказалось на рынке, чтобы даже отчасти удовлетворить такой спрос», — заключила эксперт.

В ноябре прошлого года эксперты сообщили об остром дефиците кадров на рынке труда, возникшем во время пандемии коронавируса. Среди самых востребованных профессий оказались курьеры, грузчики и строители.

По данным исследовательского центра «Зарплаты.ру», прирост вакансий в III квартале 2021 года к III кварталу 2019 года в сфере рабочего персонала составил 218%, строительстве и недвижимости — 213%, продажах — 163%, медицине и фармации — 144%, ресторанах и кафе — 119%. В логистике, складах и закупках за последние два года вакансий стало больше на 113%, в розничной торговле — на 98%, в промышленности — на 78%.

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