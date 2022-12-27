Пропасть или взлет: что ждет российский футбол при переходе в Азию

Российский футбольный союз перенес голосование по поводу возможного перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Вместо 27 декабря оно состоится до 31 декабря, говорится в сообщении службы коммуникаций РФС. В эти дни пройдут дополнительные консультации, связанные с потенциальным переходом. Вероятность положительного решения исполкома РФС высока, а значит уже сейчас стоит разобраться, какова процедура приема новой страны в АФК, что за турниры проводятся под эгидой этой конфедерации и какие команды в соперники могут получить наша сборная и клубы.

Когда нас могут принять в АФК

Это самый важный и самый сложный вопрос. РФС торопится с подачей заявления о выходе из УЕФА из-за бюрократии: согласно статье 8 Устава УЕФА, любая ассоциация вправе покинуть Союз при условии, что она отправит уведомление минимум за шесть месяцев до окончания финансового года. Текущий финансовый год в УЕФА заканчивается 30 июня 2023-го, значит уведомление необходимо послать до 31 декабря 2022.

— Если мы принимаем решение о выходе, то до 31 декабря их надо уведомить. Тогда УЕФА должен рассмотреть наш вопрос за полгода, — объяснял вице-президент РФС Денис Соловьев. — Если мы не подаем заявление о выходе из УЕФА до последнего дня финансового года, то они могут сказать, что станут рассматривать наш вопрос в июле 2024-го. Так мы теряем полтора года, —объяснял вице-президент РФС Денис Соловьев.

Письмо в Союз европейских футбольных ассоциаций — лишь первый шаг на пути к переезду. Очевидно, что и в ФИФА, и в АФК тоже должны быть не против. По этому поводу президент РФС Александр Дюков сказал следующее: «АФК на данный момент готова нас принять. Никто сейчас не даст письменную гарантию, но они готовы рассмотреть наше обращение, вероятность принятия более чем высокая».

Важно понимать, что Российский футбольный союз пока никаких писем не отправлял — ни в УЕФА о выходе, ни в АФК о приеме. Ожидалось, что решение о переходе будет принято 27 декабря, но в этот день голосование исполкома РФС перенесли. Оно состоится до 31 декабря 2022 года.

Были ли прецеденты

Случаев перехода из Европы в Азию еще не было. Но ряд стран конфедерации меняли. Так, в обратном направлении — из Азии в Европу переходил Израиль. Правда, этот процесс растянулся на 20 лет — из АФК страна вышла в 1974-м, а УЕФА принял ее в свой состав в 1994. В 2002 году этим же маршрутом — из АФК в УЕФА — прошел Казахстан. Процесс занял два года.

Еще быстрее сменила прописку Австралия. До 2005 года она играла в Конфедерации футбола Океании (ОФК), но решила перебраться в Азию. Первое письмо о смене конфедерации австралийцы отправили 28 февраля 2005 года. Спустя две недели АФК подтвердила готовность принять новичка, а уже в апреле формальное разрешение было получено от ОФК. 30 июня поступило финальное одобрение от ФИФА – согласно нему, Австралия официально переехала в АФК 1 января 2006 года.

Кто и как может принять решение о переходе России

В пункте «i» статьи 22 Устава АФК указано: «Конгресс АФК обладает следующими полномочиями: прием, приостановление или исключение ассоциации по предложению исполнительного комитета».

В Конгрессе имеют право участвовать все 47 членов АФК, причем у каждого из них есть от одного до трех голосов. Само голосование считается проведенным, если в нем примет участие 50% делегатов, имеющих право голоса.

В статье 24.1 написано следующее: «Если иное не предусмотрено Уставом, то предложение считается принятым, если его поддержит простое большинство (более 50%)».

Другими словами, принимать Россию к себе или нет, будут решать сами члены АФК. Среди них есть те, кто входит в перечень недружественных России государств — например, Австралия, Сингапур, Южная Корея и Япония. Но нам необходимо получить одобрение простого большинства, а не всех членов АФК, поэтому само голосование может пройти успешно. Россия – это мощный инвестор, ее деньги не помешают конфедерации.

Однако когда именно произойдет голосование, сказать сложно. Возможно, ввиду беспрецедентных обстоятельств и узких временных рамок, АФК созовет внеочередной Конгресс, на котором и будет принято решение по России. Но до этого мы должны получить одобрение от всех вовлеченных управляющих органов, а на сам вопрос в повестку Конгресса должен включить исполком АФК во главе с шейхом Бахрейна Салманом.

Когда как проходит отбор на ЧМ-2026

Допустим, все бюрократические проволочки позади, и Россия официально становится членом Азиатской конфедерации футбола. Что тогда?

Тут все зависит от того, когда именно произойдет переход. Если в 2024 году, то мы автоматически теряем право выступить на следующем чемпионате мира. Поэтому рассмотрим оптимистичный вариант.

России надо спешить, потому что первый раунд отборочного турнира ЧМ-2026 состоится уже в октябре 2023-го. На старте традиционно играют слабейшие сборные конфедерации — от Гонконга (146 место рейтинга ФИФА) до Шри—Ланки (207 место). Россия на данный момент занимает 37 место в мире и, как все лидеры АФК, должна начать борьбу со второго раунда. Он стартует уже в ноябре 2023-го.

Ощутимое преимущество переезда в Азию в том, что у АФК с расширением числа участников ЧМ увеличилось и количество прямых путевок — теперь их сразу восемь, а еще одна сборная отправляется в межконтинентальные стыки. Сам отборочный турнир — длинный и мудреный.

В первом раунде 22 худших сборных рейтинга АФК делятся на 11 пар и в двухраундовом противостоянии выясняют, кто проходит дальше.

Во втором раунде к 11 победителям предыдущего этапа добавляются 25 лучших сборных рейтинга. 36 участников делятся на девять групп по четыре команды. Дальше — шесть туров, как в Лиге чемпионов. Предположительно, именно здесь Россия проведет первые официальные встречи в ранге азиатской сборной. Точные даты туров второго раунда уже определены — они пройдут с 16 ноября 2023-го по 11 июня 2024 года.

Из группы дальше выходят две команды. Эти же 18 сборных автоматически становятся участниками Кубка Азии-2027. В АФК у континентального турнира нет отдельного отбора, в отличие от чемпионата Европы. Поэтому вдвойне важно преодолеть второй раунд.

Третий раунд — опять групповой этап. 18 участников разбиваются на три группы по шесть команд и снова играют по круговой системе. Первые два места сразу получают путевки на чемпионат мира, третьи и четвертые переходят в следующий раунд, пятые и шестые – вылетают. Даты третьего раунда тоже известны — с 5 сентября 2024-го по 24 июня 2025 года.

Четвертый раунд – еще один групповой этап. Шесть оставшихся сборных разделяют на две группы. Победителям – путевки на ЧМ, вторым местам – следующий раунд, последним – ничего. Даты игр пока не определены, но они точно пройдут в сентябре 2025 года.

Пятый раунд – две оставшиеся команды проводят стыковой матч, победитель отправляется в плей-офф за путевку на ЧМ, где сыграет со сборными из других конфедераций. Эти игры запланированы на октябрь 2025-го.

С кем может сыграть Россия

Россия должна начать борьбу за чемпионат мира со второго раунда, то есть с первого группового этапа.

В АФК, как и в УЕФА, существует посев. Баллы России в рейтинге ФИФА даже при смене конфедерации не обнулятся, поэтому наша сборная при жеребьевке второго раунда точно окажется в первой корзине. Если бы участники распределялись по сегодняшнему рейтингу ФИФА и с учетом России, то в одной корзине с нами оказались бы Япония, Иран, Корея, Австралия, Саудовская Аравия, Катар, Ирак и ОАЭ. С этими сборными во втором раунде мы не сыграем.

Предположим, что России достались сильнейшие противники из каждой корзины. Тогда наша группа выглядела бы так: Россия, Оман, Ливан, Кувейт.

Если наша сборная пройдет дальше, то вновь попадет в групповой этап – уже с участием шести команд. Там всех ждет отдельная жеребьевка, предсказать состав участников которой сейчас невозможно. Вновь представим, что дальше прошли 18 лучших команд Азии, а России достались сильнейшие соперники из каждой корзины. В этом случае группа была бы примерно такой: Япония, Россия, Катар, Узбекистан, Иордания, Палестина.

Время начала игр может стать проблемой для болельщиков. Разница между Москвой и Токио — шесть часов, а между Москвой и Сиднеем — восемь. Если России придется играть в гостях у кого-то из Восточной Азии или Австралии, то матчи наверняка будут начинаться рано утром по московскому времени.

Как проходит Кубок Азии

Ближайший главный континентальный турнир АФК состоится следующей зимой в Катаре. Туда Россия никак не попадет — состав участников определен.

Следующий Кубок Азии запланирован на 2027 год. Его с высокой долей вероятности примет Саудовская Аравия, хотя официально об этом еще не объявлено. Буквально несколько недель назад на проведение турнира претендовала Индия, но в начале декабря она отозвала свою заявку, так что сейчас остался лишь один кандидат.

В турнире участвует 24 команды. Это прежде всего 18 сборных, занявших первые и вторые места в своих группах второго раунда отборочного турнира ЧМ. Оставшиеся участники определяются через дополнительный отборочный этап.

Формат финального турнира прекрасно знаком нам по Евро: 24 участника, шесть групп по четыре команды, в плей-офф выходят две сильнейшие сборные каждого квартета, а также лучшие третьи места.

Основные фавориты Кубка Азии – Япония, Корея, Катар, Иран, Австралия, Саудовская Аравия.

Как проводятся клубные турниры

В Азии есть два соревнования между клубами: Лига чемпионов АФК и Кубок АФК. В отличие от еврокубков, это обособленные турниры. Если в Лиге чемпионов УЕФА, Лиге Европы и Лиге конференций принимают участие все ассоциации, входящие в УЕФА, то у азиатских кубков есть четкая иерархия: в Лиге чемпионов АФК играют топ-страны, в Кубке АФК – «развивающиеся», как их официально именуют.

Для нас актуальны оба турнира. Если сборная России при переходе сохранит рейтинг ФИФА, то клубам РПЛ, скорее всего, придется начинать с нуля: таблица коэффициентов УЕФА не имеет ничего общего с аналогичной таблицей АФК. Правда, есть пример той же Австралии: она официально переехала из ОФК в Азию 1 января 2006 года, а уже в 2007-м в Лиге чемпионов принимали участие «Аделаида Юнайтед» и «Сидней». Но это было во времена, когда в Азии не существовало клубной таблицы коэффициентов. С нынешним нулевым рейтингом российских клубов в Азии место в Лиге чемпионов нам никто не гарантирует, поэтому лучше готовиться к худшему, то есть к Кубку АФК.

С 2023 года оба клубных турнира Азии переходят на систему «осень-весна». Их формат схож. Отборочные игры Лиги чемпионов и Кубка АФК стартуют в августе, а групповой этап пройдет осенью. Если Россию примут в азиатскую семью уже следующим летом, то дебютные игры наши представители проведут 1-2 августа. В Кубке АФК от каждой страны участвуют 1-2 клуба. В Лиге чемпионов квота иная и зависит от рейтинга: например, топ-4 лиги Азии делегируют по три клуба в групповой этап и еще одного — в отборочный турнир.

С кем будут играть клубы РПЛ

Формат клубных турниров Азии ничем не отличается от еврокубков — групповой этап с шестью турами, двухраундовый плей-офф, финал на нейтральной территории. Но у Лиги чемпионов и Кубка АФК есть два важных отличия:

Первое — лимит на легионеров. До текущего сезона клубы-участники Лиги чемпионов могли выпускать на поле максимум четырех легионеров. С сезона-2023/24 лимит смягчат до «5+1». В Кубке АФК ограничений нет.

Второе — две части сетки. Азия — огромная, поэтому оба клубных турнира разделены на две половины: в одной играют клубы с Запада, в другой — с Востока. Они не пересекаются до финала. Поэтому российские команды смогут встретиться с клубами из Японии, Кореи или Австралии лишь в решающей встрече.

От Европы азиатские кубки отличаются размером призовых — они существенно ниже. Победитель Лиги чемпионов АФК получает $4 млн, проигравший в финале — $2 миллиона. В Европе финалистам дают соответственно $20 и $15,5 миллиона.

Если нашим клубам придется начинать с Кубка АФК, то на групповом этапе они будут встречаться с оппонентами из Ливана, Омана, Сирии, Таджикистана, Туркменистан и т.п. До решающих стадий Кубка 2002 года из этих стран дошли, например, Аль-Сиб (Оман) и «Согдиана» (Узбекистан) А на более ранних этапах можно встретить таких соперников как Аль-Кудс (Палестина), Дордой (Киргизия) или Неджмех (Ливан).

Если со временем российские команды уйдут на повышение в Лигу чемпионов АФК, то там их ждут клубы из Саудовской Аравии, Ирана, Катара, Узбекистана, ОАЭ.

То есть через несколько лет испытания провинциальными командами Кубка АФК, примерные группы с участием наших клубов в Лиге чемпионов могут быть такими: «Зенит» (Россия) — «Аль-Райян» (Катар) — «Мумбаи Сити» (Индия) — «Сепахан» (Иран).

Или: «Аль-Шабаб» (Саудовская Аравия) — «Спартак» (Россия) — «Аль-Кува» (Ирак) — «Аль-Вихдат» (Иордания).

В обоих случаях наши команды обязаны выходить из группы, как кажется на бумаге. В финале предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии обыграл корейский «Пхохан Стилерс» — и эти клубы тоже не выглядят такими свирепыми, как «Реал» и «Бавария». Но как будет на самом деле, мы поймем, если РФС примет решение в пользу перехода, а ФИФА и АФК его поддержат.