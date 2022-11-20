Нулевой год: что ждать от сборной России после 2022-го

Сборная России по футболу завершила свой календарный год двумя безликими товарищескими матчами. Подопечные Валерия Карпина в гостях дважды сыграли со счетом 0:0 — и с Таджикистаном, и с Узбекистаном. Таким образом, наша национальная команда поставила под вопрос свои перспективы в условиях бана. Всего она сыграла в 2022 году три контрольных матча. Все они прошли в Средней Азии. И все вызвали критику в плане качества показанного футбола, что, однако, можно оправдать экспериментальным характером выбранного на эти встречи состава, где Карпин задействовал немало молодых новичков.

Нулевой год Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Как это было

Тем не менее, в последнем из этих матчей — в Ташкенте — тренерский штаб стабилизировал состав. И выставил в воскресной игре против Узбекистана почти всю имевшуюся у него основу. Что, однако, не привело ни к победе, ни к забитым голам.

— Качество игры было не очень, забитых голов нет, – посетовал в разговоре с «Известиями» бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин. — Понятно, что это товарищеские матчи на не очень качественном поле, и футболисты выкладывались не на все 100%. Но можно же было поднять настроение болельщикам! Либо опять выпустить экспериментальный состав, как в Душанбе. А то непонятно, то ли наша сборная плохо играет, то ли Узбекистан так хорошо прибавил. Смотрелось все это не очень, потому что не было результата. Будь положительный результат — как в Киргизии, где мы тоже играли не лучшим образом, но забили победный гол в конце — все бы простили сейчас России неважную игру и спокойно готовились бы смотреть открытие чемпионата мира.

Если в сентябрьском матче с Киргизией (2:1) и в четверг против Таджикистана (0:0) Карпин задействовал широкую обойму игроков, почти всех заменив в перерыве или в ходе второго тайма, то в Узбекистане он дал поиграть стартовому составу полтора тайма. И лишь в последние полчаса сделал пять замен. В основе вышли наиболее опытные футболисты нынешнего состава – вратарь Антон Шунин, защитники Георгий Джикия и Вячеслав Караваев, полузащитники Дмитрий Баринов, Далер Кузяев, Антон Миранчук, Даниил Фомин, Андрей Мостовой и Арсен Захарян, нападающий Александр Соболев.

Но даже они отыграли безлико, особенно в первом тайме, когда в створ ворот соперника был нанесен всего один удар. Этот матч, как и предыдущие, вызвал большие вопросы у общественности касательно целесообразности сейчас проводить игры с участием сборной, которая минимум до 2024 года не будет участвовать в официальных соревнованиях.

— С точки зрения эмоциональной, напоминательной о том, что мы живы, и наш футбол жив, эти матчи, наверно, имели смысл, – поделился с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. – В плане наращивания футбольного авторитета вряд ли это нам что-то дало. Если смотреть через призму добрососедства и восстановления несколько похолодевших отношений с соседями, то момент положительный. В общем, есть в этих матчах как положительные, так и спорные моменты.

Вышли в старте в Ташкенте и некоторые новички, дебютировавшие за сборную в игре с Таджикистаном. Например, защитник Александр Сильянов и полузащитник Руслан Литвинов. Для первого дебют обернулся травмой в середине второго тайма — игрок «Ростова» подвернул ногу. Тремя днями в Душанбе похожее повреждение получил его партнер по донскому клубу вратарь Сергей Песьяков. Таким образом, совмещающие работу в штабе ростовчан и в сборной главный тренер Валерий Карпин, тренер вратарей Виталий Кафанов и тренер защитников Виктор Онопко, вызвав этих двух игроков в национальную команду, лишили себя возможности задействовать их в двух последних матчах клуба в этом году в рамках Кубка России.

Что будет дальше

Пока неизвестно, какие товарищеские матчи ждут сборную России в 2023 году. О желании вновь сыграть с нами в сентябре говорило руководство киргизского футбола. А недавно за это же высказался главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев.

Нулевой год Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— Сложно сказать, нужно ли проводить такие матчи дальше, – рассуждает Андрей Червиченко. — Мне кажется, игроки не убивались до конца, не выкладывались. Тем более, сейчас конец первой части сезона, скоро зимняя пауза. Вряд ли кто-то хочет получать травму, как в Ташкенте Сильянов. Ментально большинство игроков уже где-то на курортах Мальдив и Дубая, на теплом песке. Так что не знаю, стоит ли по этим двум матчам делать какие-то большие выводы.

По мнению специалиста, качество игры России в осенних матчах в Средней Азии поставило под вопрос целесообразность перехода нашего футбола из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола, о чем часто говорят после весеннего бана наших команд.

— Я думал, при переходе из европейской конфедерации в азиатскую мы были бы в числе лидеров, – добавил Червиченко. — Но по матчам в Душанбе и Ташкенте стало видно, что даже в Азии мы никакие не лидеры. Поэтому, может быть, неплохо, что мы не поехали на чемпионат мира. Потому что с такой игрой в Катаре Россия не то что заняла бы последнее место в группе, а скорее всего в отдельном матче провалилась бы по полной. Хотя, может быть, без банов, с еврокубковой практикой, без отъезда легионеров из РПЛ, с месяцем подготовительных сборов наши бы подошли к матчам ЧМ в лучшей форме и на зубах, на характере, на огромном желании грызли бы там землю на части.

Одним из главных событий матчей в Душанбе и Ташкенте стал дебют за сборную 18-летнего полузащитника «Крыльев Советов» Сергея Пиняева. Он стал самым юным игроком в истории национальной команды России.

Нулевой год Сергей Пиняев Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

— Можно выделить подрастающую молодежь, отдельно отмечу Пиняева, дебютировавшего в 18 лет, – сказал Дмитрий Булыкин. — Но отсутствие голов отбивает желание кого-то выделять. Хочется лишь пожелать, чтобы сборная России в следующий раз побольше радовала наших болельщиков на международной арене, куда ее чуть-чуть пустили. Тем не менее, такие матчи нужно проводить. Просто команда должна играть чуть ответственней и больше думать о болельщиках. Все-таки можно выйти, хорошо сыграть, сделать удобный себе счет и допускать какие-то эксперименты. А иначе будем снова получать 0:0 с не самыми сильными сборными.

Напомним, в марте, после начала Специальной военной операции на Украине ФИФА отстранил сборную России от официальных игр, не дав ей сыграть стыковой матч отбора к чемпионату мира в Катаре против Польше. В сентябре УЕФА не допустил нашу сборную до жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы-2024 в Германии. Ранее нас не допустили до розыгрыша Лиги наций УЕФА. Таким образом, Россия сыграет в официальных соревнованиях не раньше 2024 года, когда начнется отбор к ЧМ-2026.