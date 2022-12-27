Подозреваемой в убийстве троих детей в Екатеринбурге предъявлено обвинение

Жительнице Екатеринбурга, убившей трех своих детей, предъявлено обвинение, а также назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Об этом 27 декабря журналистам сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Отмечается, что обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

О трагедии стало известно накануне. Сообщалось, что были убиты мальчики 10 и 15 лет, а также пятимесячная девочка. По данным «Известий», у женщины имеются психические проблемы, она утверждала, что в детей вселился дьявол. Следственный комитет позднее показал кадры с места убийства.

Также стало известно, что ход и результаты расследования дела поставлены на контроль в центральном аппарате СК РФ.