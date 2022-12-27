Следователи возбудили дело из-за взяток авиадиспетчеров сотруднику Росавиации

Следователи возбудили дело по факту получения сотрудником Росавиации взятки от авиадиспетчеров за прохождение территориальной квалификационной комиссии. Об этом 27 декабря написал Telegram-канал «Авиаторщина», в распоряжении «Известий» есть документ правоохранителей.

Так, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1, ст. 291.2 (получение взятки, дача взятки лично или через посредника в размере, не превышающем 10 тыс. рублей).

По информации правоохранителей, предварительно установлено, что с 22 января по 27 ноября 2021 года Сергей Говоров, находясь на должности начальника отдела организации использования воздушного пространства Межрегионального территориального управления воздушного транспорта Центральных районов Росавиации, вместе со своим заместителем получили взятки от 102 авиадиспетчеров. Сотрудники аэропортов Центрального и Приволжского федеральных округов передали им средства от 5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей за беспрепятственное прохождение комиссии в виде тестирования, выдачу диспетчерских свидетельств и их продление. Установлено, что в действии 92 авиационных диспетчеров содержатся признаки преступления.

Накануне сообщалось, что в центральный офис Росавиации в Москве прибыло более 10 сотрудников ФСБ и МВД для проведения обысков рабочих мест сразу трех чиновников. В тот же день Дорогомиловский суд Москвы заключил под стражу заместителя начальника управления Росавиации Александра Матюшкина. По информации источника «Известий», Матюшкин был задержан 25 декабря на встрече с владельцем компании «5.25 Программы» Иваном Ларионовым, у Матюшкина обнаружили 4,5 млн рублей. Эти деньги он получил за «содействие» в победе компании на получение госконтракта по поставкам средств защиты информации Росавиации от кибератак.