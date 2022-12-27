Глава расстрелянной в Макеевке семьи рассказал детали трагедии

Злоумышленники убили восемь человек и скрылись, угнав автомобиль в Макеевке в Донецкой Народной Республике. Об этом во вторник, 27 декабря, заявил «Известиям» глава расстрелянной семьи.

«Никто не хотел ограбить, они ничего не взяли у нас, на дочери была цепочка золотая — никто не снял, ничего... Просто расcтреляли и ушли, машину угнали», — сказал он.

Инцидент произошел в Черногвардейском районе города вечером 26 декабря. Как сообщили в городской администрации, украинские националисты расстреляли семью. Жертвами стали восемь человек, среди убитых было четверо несовершеннолетних, самый младший из погибших — годовалый ребенок.

В связи с убийством в Макеевке был объявлен план-перехват. По горячим следам силовики задержали трех подозреваемых в убийстве семьи. Ими оказались ранее судимые жители микрорайона Калининский, они признались, что совершили преступление из корыстных побуждений — в целях хищения автомобиля и ценного имущества.

Обстоятельства случившегося выясняются.