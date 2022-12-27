Силовики задержали трех подозреваемых в убийстве семьи в Макеевке

Силовики задержали трех подозреваемых в убийстве семьи из восьми человек в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает Центр общественных связей МВД республики.

«По подозрению в совершении указанного преступления правоохранители по горячим следам задержали троих ранее судимых жителей микрорайона Калининский, которые признались, что совершили преступление из корыстных побуждений — в целях хищения автомобиля и ценного имущества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что действия злоумышленников подпадают под санкции статьи об убийстве двух и более лиц и влекут за собой максимальную ответственность в виде высшей меры наказания.

Ранее в этот день план-перехват был объявлен в Макеевке в связи с убийством.

Инцидент произошел в Черногвардейском районе города вечером 26 декабря. Как сообщили в городской администрации, украинские националисты расстреляли семью из восьми человек. Среди убитых было четверо несовершеннолетних, самый младший из погибших — годовалый ребенок.

Глава администрации города Владислав Ключаров также отметил, что целью убийства был грабеж.

Обстоятельства случившегося выясняются.