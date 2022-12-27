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Власти Макеевки назвали цель расстрела националистами семьи из восьми человек

Городские власти заявили, что целью убийства семьи в Макеевке был грабеж
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Целью убийства семьи из восьми человек в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР) был грабеж. Об этом во вторник, 27 декабря, заявил глава администрации города Владислав Ключаров.

«Это был чистой воды грабеж, они скрылись на автомобиле семьи, которую расстреляли. Там четверо детей — один год, 10 лет и двое по 14 [лет] — погибли», — сказал он ТАСС.

Он подчеркнул, что обстоятельства случившегося выясняются.

Инцидент произошел в Черногвардейском районе города вечером 26 декабря. Как сообщили в городской администрации, украинские националисты расстреляли семью из восьми человек. Самый младший из погибших — годовалый ребенок.

План-перехват объявлен в Макеевке в связи с убийством.

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