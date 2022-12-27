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В Макеевке объявили план-перехват из-за убийства семьи из восьми человек

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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В Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР) объявлен план-перехват из-за расстрела семьи из восьми человек накануне. Об этом сообщил глава администрации города Владислав Ключаров во вторник, 27 декабря.

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«Вчера в 22:55 в Макеевке была расстреляна семья, угнан автомобиль. Сейчас по городу объявлен план-перехват «Сирена». Пока службы не комментируют эту ситуацию до того, как не будет установлено, что на самом деле произошло», — сказал Донецкому агентству новостей Ключаров.

Мэр также уточнил, что трагедия случилась в прифронтовом Червоногвардейском районе города.

Ранее в этот же день городская администрация Макеевки сообщила о расстреле украинскими националистами семьи из восьми человек, в числе которых трое детей. Самый младший из погибших — годовалый ребенок. Остальным детям было семь и девять лет.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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