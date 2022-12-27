Украинские националисты расстреляли семью из восьми человек в Макеевке ДНР
Националисты Украины расстреляли семью из восьми человек, в числе которых трое детей, в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом во вторник, 27 декабря, сообщили в городской администрации.
Как уточняется, инцидент произошел в Черногвардейском районе города. Самый младший из погибших — годовалый ребенок.
«Погибла семья из восьми человек, расстреляны. Предположительно, из автоматического оружия. Среди погибших трое детей», — приводит сообщение макеевской администрации ТАСС.
На месте происшествия работают силовики. Обстоятельства расстрела уточняются.
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