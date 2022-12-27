Жители Запорожской области смогут обменять гривны на рубли до 1 апреля
Жители Запорожской области смогут обменять украинские гривны на рубли до 1 апреля 2023 года, рассказал председатель правительства региона Антон Кольцов.
«Физлица смогут обменять гривну в любом отделении банка ПСБ и МРБ до 1 апреля 2023 года», — сообщил он во вторник, 27 декабря, в интервью для ведущих информагентств России.
Гривна в Запорожской области выйдет из оборота с 1 января 2023 года. На данный момент для обмена нет ограничений по сумме, привела слова Кольцова «Газета.Ru».
Отмечается, что эти же сроки обмена установлены для юрлиц. К концу 2022 года они должны зафиксировать количество гривны в кассах, до 20 января сдать акт в обслуживающий их банк и обменять украинскую валюту до 1 апреля, пояснил председатель.
30 сентября Запорожская область вместе с Херсонской и республиками Донбасса вошла в состав России. В конце этого месяца председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов подчеркивал, что жители Запорожской области «стараются отдавать друг другу сдачу гривнами, чтобы «скидывать» ее, чтобы не было этой валюты, которая в ближайшем будущем уйдет в историю окончательно».
5 сентября глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что курс обмена российского рубля на украинскую гривну составит 1,25 рубля.
25 мая в освобожденной части Запорожской области была введена бивалютная зона, чтобы местное население могло рассчитываться в гривнах и рублях.
Специальная военная операция по защите Донбасса, которая была объявлена РФ 24 февраля, продолжается. Москва пошла на такой шаг из-за участившихся обстрелов мирных граждан ЛНР и ДНР со стороны ВСУ.
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