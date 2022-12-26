Умер один из основателей театра «Лицедеи» Александр Скворцов

Ушел из жизни артист и клоун, один из основателей театра «Лицедеи» Александр Скворцов. Об этом сообщили 26 декабря в пресс-службе культурного учреждения.

«26 декабря ушел из жизни Александр Скворцов — великий артист, клоун и замечательный человек. <...> Будучи одним из основателей театра «Лицедеи», Александр Скворцов до самого последнего дня служил именно в нем. Его образ будет жить в наших сердцах вечно. Весь театр скорбит о его кончине. Эта утрата невосполнима», — сообщила пресс-служба театра на своей странице в «ВКонтакте».

Там указали, что информация о дате и месте проведения прощания с артистом станет известна завтра, 27 декабря. Причина смерти не уточняется.

В театре также отметили, что Скворцов в 1980-х годах был одним из самых востребованных преподавателей пантомимы во всем СССР и имел собственную студию при Ленинградском дворце молодежи. Также он много лет работал в дуэте с актером и клоуном Вячеславом Полуниным, что и положило зарождению театра «Лицедеи».