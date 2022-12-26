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Эксперт объяснил рост цен на электроэнергию в Германии

Эксперт Родионов: средние оптовые цены на электроэнергию в Германии в 2023 году выросли почти втрое
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Фото: Global Look Press/Jonas Walzberg
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Средние оптовые цены на электроэнергию в Германии в нынешнем году выросли почти втрое, рассказал «Известиям» 26 декабря эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов.

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«Если за первые 11 месяцев 2021 года средняя оптовая цена для промышленных потребителей составляла €84 за 1 МВт/Ч, то за аналогичный период 2022 года она достигла €235 за 1 МВт/Ч, согласно данным Ember», — уточнил он.

По словам Родионова, на рынке Европы динамику цен на электроэнергию задают цены на газ, которые за тот же период выросли почти втрое — с $505 за 1 тыс. куб. м до $1458 за 1 тыс. куб. м.

«Изменить такой порядок вещей должна реформа, которая позволит отвязать ценообразование в газовой генерации от ценообразования в других сегментах электроэнергетики», — отметил эксперт.

Накануне газета Handelsblatt сообщила, что цены на газ и электричество для немецких домохозяйств вырастут в январе 2023 года. Так, согласно исследованию Verifox, стоимость газа увеличится на 112% по сравнению с осенью 2021 года, электроэнергии — на 44%. При этом издание написало, что объявленная государством поддержка не окажет существенного влияния на счета жителей ФРГ.

В ноябре журнал Der Spiegel так же предупреждал о росте цен на электричество в Германии.

Германия и другие европейские страны столкнулись с ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса.

Президент России Владимир Путин 13 апреля заявил, что отказ ряда государств от нормального сотрудничества с российской стороной нанес удар по экономикам стран, где теперь растут цены.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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