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Матвиенко в рамках «Елки желаний» исполнила мечты двух мальчиков

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Фото: пресс-служба Совета Федерации
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 26 декабря приняла участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» в рамках которой исполнила мечты двух мальчиков.

Один из детей — Владислав из Санкт-Петербурга — всегда мечтал побывать на настоящей радиостанции. В преддверии Нового года мальчик посетил «Детское радио», где для него был организован спецэфир.

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Владислав также подарил радиостанции песню собственного сочинения. В ответ от ведущих он получил большой пакет с подарками. Завершилась встреча чаепитием.

Еще один мальчик, Павел, многие годы мечтал побывать на коровьей ферме. Ребенок планирует стать фермером или ветеринаром. В рамках «Елки желаний» ему провели специальную экскурсию на одном из предприятий, где показали, как работает оборудование по сбору молока.

Более того, на ферме Паша побывал в коровнике, где живут 600 буренок. Мальчику удалось покормить одну из них своими руками.

После экскурсии сотрудники предприятия и мальчик пообщались за чаем и обменялись новогодними подарками.

Сама Матвиенко позднее пообщалась с мальчиками и их мамами по видеосвязи. Влад подарил ей открытку с рисунком сестры и прочитал стихотворение. Паша же показал свои поделки и подарил председателю Совфеда фигурку коровы.

Ранее 26 декабря сотрудники Министерства обороны РФ также исполнили мечты детей в рамках «Елки желаний».

Инициативу поддержал и глава МО генерал армии Сергей Шойгу. Он снял с елки в Национальном центре управления обороной РФ карточку с пожеланием от 13-летней Дарьи из Ижевска. Девочка попросила подарить ей защитный шлем летчика, а также упомянула, что хочет посмотреть Парад Победы 9 Мая с трибун на Красной площади.

Министр обороны заявил, что будет ждать Дарью в Москве весной, а шлем доставят в Удмуртскую Республику в ближайшее время. Точно так же многие юные россияне получат к Новому году долгожданные подарки.

Ранее, 22 декабря, президент России Владимир Путин поучаствовал в «Елке желаний» в Манеже. Он снял сразу три картонных новогодних шара с установленной внутри выставочного комплекса ели. Автор одной из открыток, мальчик Александр из Запорожской области, написал, что хочет побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза. Глава государства пообещал организовать обе поездки.

Также будут выполнены пожелания девочки из Луганской Народной Республики (ЛНР), мечтающей увидеть северное сияние и прокатиться на оленях, и мальчика, загадавшего побывать в Военной академии Вооруженных сил РФ.

15 ноября начался пятый сезон благотворительной акции «Елка желаний», приуроченной к Новому году. Россияне смогут исполнить желания детей и пожилых людей по всей стране.

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