Первые «Москвичи» поступили в розничную продажу по цене от 1,97 млн рублей

Первые автомобили завода «Москвич» поступили в розничную продажу. Об этом 26 декабря сообщили в дилерском центре «Петровский» автосалона «Белая дача».

Отмечается, что стоимость модели «Москвич 3е» с электродвигателем составила 3,5 млн рублей, а кроссовер с двигателем внутреннего сгорания «Москвич 3» обойдется в 1,97 млн рублей.

«Первые автомобили приехали, можем уже принимать клиентов, потому что [люди] интересуются, знают, что мы дилеры. По ценам: с двигателем внутренного сгорания — 1,97 млн рублей, с электрическим — 3,5 млн рублей. Рекомендованные розничные цены, одинаковые для всех дилеров, устанавливает производитель», — приводит слова сотрудника центра ТАСС.

По его словам, сейчас автомобили постепенно прибывают на склады. Также в салонах дилеры занимаются установкой шоурумов с новой идентификацией.

В ноябре «Москвич» возобновил работу и запустил серийное производство кроссоверов. 9 декабря завод сообщил, что произвел более 160 машин за две недели. До конца года планировалось выпустить еще около 440 авто.

«Москвич 3е» получил электрическую силовую установку мощностью 68 лошадиных сил. Заявленный запас хода электрокара на одном заряде составляет 410 км.

«Москвич 3» оснащен 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 109 лошадиных сил. В серию моторов также вошел 1,5-литровый двигатель с отдачей 150 лошадиных сил.

21 декабря стало известно, что автомобили будут доступны в продаже по цене от 1,97 млн рублей. Отмечалось, что модели будет представлены в пяти цветах: белый, черный, красный, серый и голубой.

Вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров на открытии завода сообщал, что автомобили предприятия планируется включить в госпрограмму поддержки спроса.

В мае 2022 года компания Renault передала правительству Москвы контроль над своим московским заводом. Предприятию вернули историческое название «Москвич».