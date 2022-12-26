Путин сообщил о достижении странами СНГ товарооборота на уровне $100 млрд

Товарооборот между странами СНГ в 2022 году составит $100 млрд. Об этом 26 декабря заявил президент России Владимир Путин.

«В уходящем году многоплановое взаимодействие наших государств развивалось в целом успешно. Это подтверждает устойчивый рост товарооборота между нами и Россией со всеми странами СНГ. По итогам текущего года он может достичь $100 млрд», — сказал он на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

Российский лидер также отметил, что углубление взаимодействия в рамках СНГ отвечает коренным интересам стран и повышению безопасности.

«Хотел бы выразить уверенность в том, что углубление взаимодействия в рамках СНГ отвечает коренным интересам народов наших стран, помогает эффективнее решать задачи социально-экономического развития государств Содружества и укреплять региональную стабильность и безопасность», — сказал глава государства.

Ранее, 19 декабря, Путин назвал экономику приоритетом в развитии отношений России и Белоруссии. Он отметил, что все экономические вопросы между странами решаются исходя из того, что Белоруссия не только добрый сосед, но и союзник России.

7 декабря государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил «Известиям», что на сегодняшний день Москва и Минск показывают пример успешного взаимодействия, что становится примером для стран СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

До этого, 14 октября на саммите СНГ в Астане, Путин рассказал, что странами содружества предпринимаются энергичные усилия для перехода на расчеты в национальных валютах. По его словам, активизирована совместная работа по импортозамещению и укреплению финансового суверенитета.