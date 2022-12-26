Педиатр назвала самые опасные для детей игрушки

К выбору игрушек для ребенка нужно относиться осторожно и учитывать его возрастные особенности. Об этом 25 декабря изданию Life заявила врач-педиатр «СМ-Клиники» для детей и подростков Ольга Татаркина.

Маленьким детям нельзя давать игрушки с мелкими деталями, например конструкторы, а также предметы, состоящие из хрупких элементов, способные нанести травму при поломке. Опасность представляют и игрушки с магнитами, так как несколько проглоченных деталей своей силой притяжения вызовут прободение стенок органов.

«Не лучший подарок для ребенка любого возраста — оружие. Пневматические пистолеты с пульками, арбалеты, дартсы с острыми наконечниками, луки, шашки, сабли и кинжалы достаточно травмоопасны, в детских руках они могут стать причиной нанесения серьезного вреда здоровью как себе, так и окружающим», — отметила эксперт.

Также опасными могут быть игрушки с пропеллерами и гидрогелевые шарики. Необходимо учитывать и психологический вред, которые могут нанести некоторые игрушки, отмечает «Газета.Ru».

«Если вы не хотите нанести вред психике своего чада, не дарите кукол-монстров. Немалую опасность таят в себе и музыкальные инструменты. При покупке дудочек, свистелок, пищалок надо обращать внимание на допустимый порог громкости в 65 децибелов, иначе может пострадать слух ребенка», — напомнила врач.

20 декабря Роскачество сообщило, что большинство детских игрушек «Хагги Вагги» содержат токсичные вещества и в целом небезопасны для ребенка. В них обнаружено превышение по содержанию фенола более чем в четыре раза.

Ранее, 14 декабря, Роскачество сообщило об обнаружении запрещенных компонентов в 95% детских новогодних наборов.