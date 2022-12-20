Роскачество обнаружило в детских игрушках «Хагги Вагги» опасные химические вещества

Большинство детских игрушек «Хагги Вагги» содержат токсичные вещества и в целом небезопасны для ребенка: в них обнаружено превышение по содержанию фенола более чем в четыре раза. Об этом сообщается на сайте Роскачества во вторник, 20 декабря.

«89% исследованных товаров имеют превышения по содержанию фенола. Максимальное превышение нормируемого значения более чем в четыре раза обнаружено у одной из игрушек, закупленной на крупном российском маркетплейсе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за ажиотажа покупателей вокруг игрушек «Хагги Вагги» российский рынок наводнили обезличенные товары китайского производства стоимостью от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей за единицу товара.

При этом большинство игрушек реализуются на российском рынке бесконтрольно и не имеет сертификатов соответствия.

Ранее, 14 декабря, Роскачество сообщило об обнаружении запрещенных компонентов в 95% детских новогодних наборов.

Как оказалось, в 95% новогодних наборов (21 торговая марка из 22) присутствовали сладости, которые содержали запрещенные или не рекомендованные детям компоненты. Среди них — растительные масла (без указания конкретного наименования, в том числе гидрогенизированные), заменитель молочного жира, пальмовое масло, консерванты (в том числе сорбат калия, диоксид серы), кондитерский жир, различные аллергены (в том числе ядра абрикосовой косточки, орехи, кофе) и другие.