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Роскачество обнаружило запрещенные компоненты в 95% детских новогодних наборов

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Фото: ТАСС/Александр Река
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В большинстве новогодних подарков присутствуют сладости, которые не рекомендованы детям или в них используются ингредиенты, недопустимые в детском питании. Об этом говорят результаты проверки сладких новогодних наборов, которую Роскачество провело в преддверии праздников, рассказали 14 декабря «Известиям» в организации.

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Как оказалось, в 95% новогодних наборов (21 торговая марка из 22) присутствовали сладости, которые содержали запрещенные или не рекомендованные детям компоненты. Среди них — растительные масла (без указания конкретного наименования, в том числе гидрогенизированные), заменитель молочного жира, пальмовое масло, консерванты (в том числе сорбат калия, диоксид серы), кондитерский жир, различные аллергены (в том числе ядра абрикосовой косточки, орехи, кофе) и другие.

В Роскачестве отметили, что вопрос наличия не рекомендованных для детей компонентов в подобных наборах не урегулирован, а значит, законодательно нарушением это не является. В частности, если на подарке написано, что «продукт предназначен для детского питания» (с указанием возраста), это означает, что все сладости из набора соответствуют более жестким требованиям безопасности, которые предъявляются к детской продукции.

Однако подобные надписи почти никто из производителей не наносит, что тоже не запрещено законом. Поэтому заставить производителя использовать в новогоднем наборе только допустимые сладости и разрешенные детям ингредиенты нельзя. Таким образом, полная ответственность за выбор подарка ложится на родителей, указали в организации.

Новогодние наборы только четырех марок из 22 содержали предупреждающую информацию с указанием возраста (нельзя детям от 0 до 3 лет). А в наборах 13 марок находились не рекомендованные для детей кондитерские изделия. Не содержал недопустимых для детей сладостей или ингредиентов только один набор из всех исследованных — «Рождественский календарь» из молочного шоколада торговой марки Only.

«Наборы сладостей не содержат информации о том, что они не являются продукцией для детского питания и не подпадают под прямое действие СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Это пробел, который позволяет компоновать в единый набор «детские» и «недетские» сладости. Поэтому покупателям необходимо самостоятельно контролировать, что именно окажется в руках (и во рту) ребенка», — отметила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Директор НИИ качества, безопасности и технологий специализированных пищевых продуктов РЭУ им. Г.В. Плеханова, президент Союза производителей пищевых ингредиентов Татьяна Савенкова считает, что, если покупать набор, предназначенный для широкой аудитории, и собираться вручить ребенку, лучше убрать из коробки сладости, не рекомендованные для детей.

«Это, например, белый и горький шоколад, конфеты с помадным корпусом, карамель, в том числе леденцовая, литой ирис, кремовые пирожные, жевательная резинка. Литой ирис и жевательная резинка могут повредить пломбы, высокое содержание сахара в леденцовой карамели — привести к кариесу», — указала она.

Также под запретом и кондитерские изделия, содержащие алкоголь (более 0,2% этанола). Рекомендовано исключить и кондитерские изделия с такими не рекомендованными для детей ингредиентами, как кулинарные и кондитерские жиры, маргарин (кроме выпечки) и гидрогенизированные и частично гидрогенизированные жиры (масла).

Ранее, 13 декабря, сообщалось, что крупнейшие кондитеры Москвы к Новому году произвели порядка 6 млн подарочных наборов, что на 20% больше, чем в 2021 году. В 2022 году фабрики «Объединенных кондитеров» разработали 65 вариантов сладких наборов весом от 200 г до 1,5 кг. Для детей подготовили подарки, с которыми те смогут играть. Кроме того, в ассортименте — наборы с интерактивными раскрасками или адвент-календарями.

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