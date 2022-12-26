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У Путина пока не запланировано контактов с Макроном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин пока не планирует телефонных контактов с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом 26 декабря заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Нет пока», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее, 5 декабря, Макрон заявил, что поддерживает регулярные дискуссии и прямые контакты с Путиным. По словам французского лидера, лучший способ восстановить взаимодействие заключается в сохранении этого прямого канала связи.

Он подчеркнул, что единственный способ закончить конфликт — путем переговоров. Макрон отметил, что французская сторона никогда не стремилась к уничтожению России.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в свою очередь заявил, что французский лидер много говорит о планах пообщаться с Путиным, но реальных шагов пока не предпринимается.

До этого, 27 октября, Путин заявил о потере доверия после обнародования его телефонного разговора с Макроном. По словам главы государства, после этого случая он перестал спрашивать французского лидера, кто сидит в его кабинете, так как исходит из того, что «кто-то слушает».

Еще в июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Париж нарушил конфиденциальность переговоров президентов России и Франции. Это, по ее словам, характеризует подходы Франции к дипломатии.

Она рассказала, что один из телефонных разговоров Макрона и Путина записывала «журналистская камера» в Париже. После этого кадры их телефонного разговора были показаны в документальном фильме французского режиссера Ги Лагаша.

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