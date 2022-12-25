Журналист Аббаси оценил будущее Украины в случае атаки Киева на Иран

Иранский журналист Реза Аббаси предупредил о возвращении Украины в «доиндустриальную эпоху» в случае удара Киева по Ирану. Об этом он 25 декабря написал на своей странице в соцсетях.

По его мнению, слова советника президента Украины Михаила Подоляка, который призвал перейти к «уничтожению производства и арестам поставщиков» вооружений, вызваны «американским кокаином».

«Малейшее действие, угрожающее безопасности иранского народа, вернет Киев в доиндустриальную эпоху, это не угроза, это предупреждение», — написал Аббаси.

Накануне, 24 декабря, Подоляк заявил, что оружейные предприятия Ирана необходимо уничтожить. По его мнению, сотрудничество Тегерана с Москвой унижает западные санкционные институты.

Ранее, 22 декабря, официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани призвал президента Украины Владимира Зеленского не испытывать терпение Ирана необоснованными обвинениями в поставках оружия Москве.

По словам Канаани, Иран всегда уважал территориальную целостность всех стран. Тегеран ни разу не поставлял никакую технику ни одной из сторон конфликта на Украине, добавил дипломат.

12 декабря в минобороны Ирана сообщили, что украинская сторона не предоставила доказательств применения РФ иранских беспилотников во время спецоперации по защите Донбасса.

6 декабря Франция, Британия и ФРГ обратились к секретариату ООН с призывом направить на Украину экспертов, которые расследовали бы возможные нарушения резолюции 2231, запрещающей Тегерану экспортировать конкретные виды продукции без предварительного одобрения СБ ООН.

После этого представитель РФ в ООН Василий Небензя отметил, что ООН не следует идти на поводу провокаторов, запрашивающих проведение расследования.