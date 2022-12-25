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Новогоднюю иллюминацию зажгли у стадиона в Краснодаре

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Городской парк рядом с футбольной ареной украсили к Новому году иллюминацией и светящимися арт-объектами. Деревья и кустарники зажглись сотнями гирлянд, передает телеканал «Известия». В парке поставили новогоднюю елку и светящихся бабочек. Новогоднему настроению не мешает даже полное отсутствие снега.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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