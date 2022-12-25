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Рост экспорта нефти РФ компенсирует снижение переработки из-за эмбарго ЕС

Новак заявил, что рост экспорта нефти может компенсировать снижение переработки в РФ из-за санкций ЕС
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Фото: ТАСС/Алеев Егор
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Эмбарго Евросоюза (ЕС) на нефтепродукты может привести к снижению переработки в РФ в 2023 году, но эти объемы будут замещены ростом экспорта нефти. Об этом 25 декабря сообщил вице-премьер России Александр Новак.

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«В случае, если возникнут проблемы с реализацией нефтепродуктов, нефтепереработка в каком-то объеме может быть замещена дополнительными объемами экспорта нефти», — цитирует его ТАСС.

Новак подчеркнул, что эмбарго может и не повлиять на переработку углеводорода в РФ, тогда соотношение добычи, переработки и экспорта сохранится.

Ранее в воскресенье министр финансов России Антон Силуанов отметил, что Москва принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам, а будет искать новые рынки и логистику даже при росте издержек. Он напомнил, что санкции против России очень дорого обходятся самой Европе. От них выигрывают только США.

Также в декабре Новак сообщил, что в ответ на потолок цен Россия планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать соблюдения этого условия. Москва готова пойти на сокращение добычи нефти, которое в начале следующего года может составить 5–7%, сказал вице-премьер.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в ЕС. Государства Евросоюза согласовали регулируемый потолок цен на энергорсурс из РФ, перевозимый морским путем, на уровне $60 за баррель.

Ограничение не коснется поставок топлива по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию. А с 5 февраля 2023 года начнут действовать ограничения на поставки нефтепродуктов из России в европейские страны.

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