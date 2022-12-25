ТЦ загорелся на Кубани на площади 1 тыс. кв. м
Торговый центр загорелся в станице Тбилисская в Краснодарском крае. Пожар возник утром на улице Октябрьской, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м.
Очевидцы в социальных сетях рассказали, что горит торговый центр «Вега», расположенный по этому адресу. На публикуемых кадрах видно, что огонь охватил два этажа здания.
К 9:07 пожарным удалось локализовать возгорание. Сообщений о пострадавших не поступало.
За последний месяц крупные пожары произошли сразу в нескольких ТЦ в России. 18 декабря пожар вспыхнул в ТЦ «Универмаг» в городе Снежинске Челябинской области, пострадал один человек.
Как сообщили очевидцы пожара, возгорание началось на одном из верхних этажей, изначально люди почувствовали сильный запах пластика.
В начале декабря в торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье произошло возгорание. Полностью сгорел гипермаркет OBI, погиб один человек.