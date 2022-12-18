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Один человек пострадал при пожаре в торговом центре в Челябинской области

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Фото: управление МВД РФ по Челябинской области
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Пожар произошел в ТЦ «Универмаг» в городе Снежинске Челябинской области. Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщают местные Telegram-каналы.

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По данным Telegram-канала «Снежинск. Новости», из здания спасены пять человек, 68 эвакуировались самостоятельно. В результате произошедшего один человек пострадал.

В настоящее время пожар локализован. На месте работали 57 пожарных.

Как сообщили очевидцы пожара в социальной сети «ВКонтакте», пожар начался на одном из верхних этажей, изначально люди почувствовали сильный запах пластика. Первым делом стали выводить детей из игровых комнат.

16 декабря в пермском ТРК «Колизей Синема» произошло задымление. Еще до приезда пожарных 200 человек самостоятельно эвакуировались из здания. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

За день до этого в МЧС РФ сообщили, что после ряда пожаров в крупных ТЦ страны будут проведены внеплановые проверки всех торгово-развлекательных центров и складов на соответствие мерам противопожарной безопасности.

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