Один человек пострадал при пожаре в торговом центре в Челябинской области

Пожар произошел в ТЦ «Универмаг» в городе Снежинске Челябинской области. Об этом в воскресенье, 18 декабря, сообщают местные Telegram-каналы.

По данным Telegram-канала «Снежинск. Новости», из здания спасены пять человек, 68 эвакуировались самостоятельно. В результате произошедшего один человек пострадал.

В настоящее время пожар локализован. На месте работали 57 пожарных.

Как сообщили очевидцы пожара в социальной сети «ВКонтакте», пожар начался на одном из верхних этажей, изначально люди почувствовали сильный запах пластика. Первым делом стали выводить детей из игровых комнат.

16 декабря в пермском ТРК «Колизей Синема» произошло задымление. Еще до приезда пожарных 200 человек самостоятельно эвакуировались из здания. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

За день до этого в МЧС РФ сообщили, что после ряда пожаров в крупных ТЦ страны будут проведены внеплановые проверки всех торгово-развлекательных центров и складов на соответствие мерам противопожарной безопасности.