Отказываясь от сотрудничества с Россией, европейские государства рискуют лишиться не только энергоносителей, но и других важных ресурсов. К такому выводу пришли обозреватели Reuters в пятницу, 23 декабря.

Отмечается, что страны Евросоюза (ЕС) на сегодняшний день не готовы обеспечить внутренние потребности в металлах, необходимых для подавляющего большинства производств. Так, на сегодняшний день, от 75% до 100% металлических ресурсов поступают в Европу из других регионов. Потенциальный запрет поставок, таким образом, спровоцирует серьезный дефицит, не менее губительный для экономики, чем актуальный на сегодняшний день недостаток топлива.

В качестве примера рассматривается литий: даже если все проекты ЕС по добыче этого ископаемого будут реализованы, они смогут покрыть лишь 40% ожидаемого спроса к 2030 году.

Между тем металлургический и горнодобывающий секторы хорошо развиты в «недружественных» Европе государствах, таких как РФ и Китай.

Учитывая склонность ЕС к политике санкционного давления, очередной коллапс может рассматриваться как вполне реальная угроза.

17 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что введение новых санкций против России нанесет ущерб самому ЕС. В ее заявлении, в частности, говорится о неспособности руководителей ЕС выбраться из замкнутого круга введения всё новых рестрикций и признать бесполезность подобных действий.

Очередной пакет санкций против России вступил в силу 16 декабря. Решением, в частности, вводятся новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать развитию обороноспособности РФ, а также запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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