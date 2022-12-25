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ООН осудила ограничение трудоустройства для жительниц Афганистана

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Фото: Global Look Press/x99
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ООН осуждает решение «Талибана» (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) запретить женщинам работать в национальных и международных неправительственных учреждениях (НПО) на территории Афганистана. Об этом в субботу, 24 декабря, говорится в заявлении организации.

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«Подобные приказы нарушают базовые права женщин, а также противоречат гуманитарным принципам. ООН рассчитывает на переговоры с руководством талибов, чтобы прояснить ситуацию», — написано в сообщении ООН.

В субботу, 24 декабря, министерство экономики Афганистана распорядилось приостановить допуск женщин-сотрудниц НПО к работе «до дальнейшего уведомления» под угрозой аннулирования лицензий.

До этого, 20 декабря, по итогам заседания «Талибана» было принято решение ограничить обучение женщин в университетах Афганистана. От образовательных учреждений потребовали в кратчайшие сроки ввести запрет и проинформировать об этом власти.

Этот шаг вызвал негативную реакцию мирового сообщества. В частности, США предупредили о готовности принять меры в отношении действующих афганских властей.

Несмотря на то, что талибы обещали установить более умеренную форму правления, а также обеспечить соблюдение прав женщин и меньшинств, в настоящий момент жительницы Афганистана не имеют доступа к образованию, серьезно ограничены в выборе профессии, а также в свободном перемещении и выборе одежды.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае прошлого года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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