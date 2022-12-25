Талибы запретили женщинам работать в неправительственных организациях

Находящееся у власти в Афганистане движение «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) запретило допускать женщин к работе в национальных и международных неправительственных организациях. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщил 1TV на странице телеканала в Twitter.

Отмечается, что соответствующий документ был направлен во все частные учреждения на территории Афганистана. В случае нарушения правительство может аннулировать разрешение на деятельность организации. Точный срок действия запрета не обозначен: работу сотрудниц поручено приостановить «до дальнейшего уведомления».

20 декабря стало известно, что по итогам заседания «Талибана» было принято решение ограничить обучение женщин в университетах Афганистана. От образовательных учреждений требуется в кратчайшие сроки ввести запрет и проинформировать об этом власти.

Изначально талибы обещали установить более умеренную форму правления, а также обеспечить соблюдение прав женщин и меньшинств, однако до сих пор не продвинулись в этом направлении. Более того, в настоящий момент местные жительницы не имеют доступа к образованию, ограничены в выборе профессии и даже в перемещении.

19 декабря в афганской провинции Джаузджан после вынесенного приговора по обвинению в краже и супружеской измене были публично высечены 22 человека, в том числе три женщины. Осужденные получили от 25 до 39 ударов плетями.

До этого, 8 декабря, талибы высекли 18 мужчин и девять женщин в провинции Парван. Они были наказаны за воровство, добрачные отношения и побег из дома.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае прошлого года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.