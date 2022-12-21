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США осудили приостановку обучения женщин в вузах Афганистана

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Фото: ТАСС/Александра Ковальская
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Власти США примут меры в связи с решением организации «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) запретить жительницам Афганистана получать высшее образование. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщил руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Нед Прайс.

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В рамках регулярного брифинга он заявил, что Вашингтон осуждает талибов за этот шаг и не оставит действия группировки без соответствующей реакции. Кроме того, добавил Прайс, Штаты рассчитывают на поддержку союзников и призывают подать «общий сигнал» действующему правительству Афганистана.

Ранее в этот день стало известно, что по итогам заседания «Талибана» было принято решение ограничить обучение женщин в университетах Афганистана. От образовательных учреждений требуется в кратчайшие сроки ввести запрет и проинформировать об этом власти.

Отмечается, что изначально талибы обещали установить более умеренную форму правления, а также обеспечить соблюдение прав женщин и меньшинств, однако до сих пор не продвинулись в этом направлении. Более того, в настоящий момент местные жительницы не имеют доступа к образованию, ограничены в выборе профессии и даже в перемещении.

19 декабря в афганской провинции Джаузджан после вынесенного приговора по обвинению в краже и супружеской измене были публично высечены 22 человека, в том числе три женщины. Осужденные получили от 25 до 39 ударов плетями.

До этого, 8 декабря, газета «Хашт-э субх» сообщила, что талибы высекли 18 мужчин и девять женщин в провинции Парван. Они были наказаны за воровство, добрачные отношения и побег из дома.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае прошлого года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Талибы начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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