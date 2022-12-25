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Синоптики рассказали о погоде в Москве 25 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, сильная гололедица и до 11 градусов мороза — такая погода ожидает Московский регион в воскресенье, 25 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –7 до –5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –11 градусов.

В Московской области днем ожидается от –10 до –5 градусов, ночью — до 13 градусов мороза.

Прогнозируется ветер переменных направлений со скоростью 2–7 м/с.

Атмосферное давление составит 754–757 мм ртутного столба.

Ранее, 24 декабря, в МЧС призвали водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах из-за сильной гололедицы.

Накануне травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Михаил Рязанцев рассказал, в каких случаях следует обратиться к врачу, если поскользнулся на улице. По его словам, поводами для обращения к специалисту являются болевой синдром, деформация, сильный отек, повреждение кожных покровов, невозможность пошевелить травмированной частью тела.

В случае падения эксперт советует по возможности обездвижить болезненные участки и обратиться за медицинской помощью.

В этот же день главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что в воскресенье в столице ожидается похолодание, а затем в регион придет настоящая морозная погода.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что оттепель в Москве продлится до конца недели.

До этого, 19 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что к концу недели в Москве начнется оттепель с температурой от –3 до +3 градусов. Он также призвал местных жителей быть аккуратнее, поскольку в регионе ожидаются снег, мокрый снег и дождь.

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