Москвичам пообещали потепление до +3 градусов до конца недели

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 19 декабря, в беседе с «Известиями» рассказал о предстоящей погоде на текущей неделе в Москве.

Как отметил метеоролог, в понедельник высота снега в столице сравнялась с максимальным значением, зарегистрированным в декабре 1941 года. Так, на станции ВДНХ высота снега составила 34 см, но по всему городу — 39 см, в Михайловском — 36 см, в Тушино — 35 см. Максимальная высота снега в Москве — 42 см.

«Сегодня-завтра погода морозная, послезавтра начинается изменение погоды — температура повысится на 10–12 градусов и в четверг будет оттепель. От –3 до +3 градусов до конца недели прогнозируются», — подчеркнул Вильфанд.

Говоря об осадках, он добавил, что ожидаются снег, мокрый снег и дождь, однако именно фаза мокрого снега будет преобладать.

«И, конечно, таяние. Под ногами каша, безусловно, но наводнения не стоит ожидать, так как дождя не будет», — заключил Вильфанд.

18 декабря специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус объяснил переменчивость погоды в Москве в начале декабря. Синоптик отметил, что в Московский регион приходили циклоны из Атлантики, и, пока они доходили до центральных районов, их температура снижалась постепенно.

Кроме того, на переменчивость московской погоды, по словам Леуса, влияет изменение климата, в частности глобальное потепление.