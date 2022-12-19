Реклама
Прямой эфир
Мир
Пострадавший от взрыва глава Русского дома в ЦАР вылетел в Москву для лечения
Общество
Жителя Севастополя приговорили к 12 годам колонии за госизмену в пользу Украины
Армия
Пушилин сообщил о зачистке центра Марьинки от ВСУ
Общество
СК начал проверку после обрушения строительных лесов в Подмосковье
Наука
«Роскосмос» установил точное место повреждения «Союза МС-22»
Общество
Тишковец спрогнозировал «эталонную зиму» в Москве в новогоднюю ночь
Мир
Во Франции задержали более 200 человек на фоне беспорядков после финала ЧМ
Общество
Москвичам пообещали потепление до +3 градусов до конца недели
Общество
Режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ продлен до 27 декабря
Общество
В России утвердили порядок назначения единого соцпособия для семей с детьми
Армия
Российские войска заняли более выгодные рубежи на донецком направлении
Происшествия
Ми-8 совершил аварийную посадку в Магаданской области
Сюжет:

Москвичам пообещали потепление до +3 градусов до конца недели

Вильфанд: до конца недели в Москве ожидается температура от -3 до +3 градусов
0
Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 19 декабря, в беседе с «Известиями» рассказал о предстоящей погоде на текущей неделе в Москве.

Как отметил метеоролог, в понедельник высота снега в столице сравнялась с максимальным значением, зарегистрированным в декабре 1941 года. Так, на станции ВДНХ высота снега составила 34 см, но по всему городу — 39 см, в Михайловском — 36 см, в Тушино — 35 см. Максимальная высота снега в Москве — 42 см.

Осадочки остались: почему Москву затопило, а Петербург замело
Снегопады и морозы избавят столицу от сырости уже в среду, 14 декабря

«Сегодня-завтра погода морозная, послезавтра начинается изменение погоды — температура повысится на 10–12 градусов и в четверг будет оттепель. От –3 до +3 градусов до конца недели прогнозируются», — подчеркнул Вильфанд.

Говоря об осадках, он добавил, что ожидаются снег, мокрый снег и дождь, однако именно фаза мокрого снега будет преобладать.

«И, конечно, таяние. Под ногами каша, безусловно, но наводнения не стоит ожидать, так как дождя не будет», — заключил Вильфанд.

18 декабря специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус объяснил переменчивость погоды в Москве в начале декабря. Синоптик отметил, что в Московский регион приходили циклоны из Атлантики, и, пока они доходили до центральных районов, их температура снижалась постепенно.

Кроме того, на переменчивость московской погоды, по словам Леуса, влияет изменение климата, в частности глобальное потепление.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022