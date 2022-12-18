Синоптик объяснил причины переменчивой погоды в Москве

Некоторые отголоски изменения климата и глобального потепления сказались на переменчивой погоде в Москве в начале декабря. Об этом «Известиям» рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в воскресенье, 18 декабря.

«К нам приходили циклоны из Атлантики, в основном из северной ее части, и, пока они доходили до центральных районов, они уже успевали избавиться от основных запасов влаги. И температура в них уже была не столь высока, поэтому погоды были такие более зимние», — сказал он.

По словам Леуса, в западном полушарии привычно наблюдать западно-восточный широтный перенос воздушных масс, который происходит из-за контраста температур между очень жаркими экваториальными и холодными арктическими районами.

Кроме того, при общем глобальном повышении температуры сильнее всего теплеют арктические районы. Контраст температур уменьшается и западно-восточный широтный перенос становится менее активным.

«Его всё чаще сменяют меридиональные процессы, то есть перемещение воздушных масс либо с севера на юг, либо с юга на север. В такой ситуации южным циклонам гораздо быстрее добраться до центральных областей Европейской России. Они приносят сюда большее количество снегопадов и теплый воздух, соответственно, холодным антициклонам с севера легче опять же пробиться к нам в центр и принести сюда сильные морозы», — объяснил синоптик.

Это и объясняет сильные морозы в первый месяц зимы в Подмосковье, ледяные дожди, снежные завалы, а потом повышение температуры до +3 градусов и вновь понижение с сильными осадками.

По словам Леуса, в Московском регионе на данный момент перевыполнена декабрьская норма осадков. В столице накопилось много снега, который не успеет растаять. Он напомнил, что долгосрочные прогнозы на декабрь, который ожидался холоднее нормы, сбываются. Новогодние дни синоптики прогнозируют морозными.

Накануне МЧС предупредило москвичей о снегопаде, гололедице и метели, которые ожидаются в течение выходных, 17 и 18 декабря. Жителей города попросили соблюдать осторожность.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд 17 декабря заявил, что высота сугробов в Москве 19 декабря может достичь рекорда 1941 года. По его словам, циклон, идущий с юго-запада европейской территории на северо-восток, принесет обильные осадки в Московский регион.