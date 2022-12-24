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В МЧС предупредили москвичей о сильной гололедице на дорогах

МЧС: на дорогах Москвы вечером 24 декабря ожидается сильная гололедица
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Фото: ТАСС/Александра Краснова
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На дорогах столицы вечером 24 декабря ожидается сильная гололедица в связи с понижением температуры. Об этом говорится в экстренном предупреждении Главного управления МЧС России по Москве.

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«В период с 19:00 до 22:00 ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений с дальнейшим понижением до –11…–9 градусов», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Такие погодные условия сохранятся до вечера воскресенья. В МЧС призывают водителей и пешеходов быть внимательными на дорогах.

Автомобилистам рекомендуется существенно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных маневров. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Как сообщил ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, морозная погода и гололедица будут наблюдаться в столичном регионе и в понедельник.

Накануне травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Михаил Рязанцев рассказал, в каких случаях следует обратиться к врачу, если поскользнулся на улице. По его словам, поводом для обращения к специалисту является болевой синдром, деформация, сильный отек, повреждение кожных покровов, невозможность пошевелить травмированной частью тела.

В случае падения эксперт советует по возможности обездвижить болезненные участки и обратиться за медицинской помощью.

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