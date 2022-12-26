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Ан нефть

Экономист Евгений Смирнов — о том, что будет происходить на мировом рынке энергоносителей в 2023-м
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Мировые рынки первичных энергоносителей — нефти и газа — испытывают в 2022 году, пожалуй, самые драматичные тренды за последние десятилетия. Вследствие санкций энергетическая система Европы столкнулась с беспрецедентным кризисом, когда снижение поставок газа из России превысило 80%, а оптовые цены на голубое топливо и электроэнергию на внутренних рынках европейских стран многократно возросли, что создало серьезный риск как дефицита энергоносителей, так и рецессии в регионе.

Чтобы противодействовать указанным явлениям, правительства стран ЕС стали применять регулирование розничных цен и тарифов, стимулировать энергосбережение и вливать ликвидность для ряда энергетических компаний. При этом очевидно, что, например, меры по субсидированию неэффективны, поскольку в итоге цены и спрос на энергоносители могут еще больше возрасти.

Неэффективна и замена трубопроводного газа сжиженным, поскольку цены на СПГ также существенно растут для европейских потребителей. А расширение использования других источников, в частности угля, не способно удовлетворять спрос на энергию.

Нашумевшие потолки цен на нефть и газ в ситуации, когда национальные политики стран ЕС разнонаправленны и не скоординированы, в наступающем году лишний раз зафиксируют неспособность эффективного противодействия Европы нынешней нестабильной ситуации на рынках энергоносителей.

Ценовые потолки остаются неапробированным подходом, и им еще нужно пройти проверку, чтобы адаптироваться к условиям мирового рынка. А на это нет времени. Кроме того, результативность таких ограничений зависит в том числе от того, будут ли они поддержаны крупнейшими импортерами энергоносителей — Индией и Китаем.

Россия в 2023 году продолжит разработку и внедрение механизмов, нацеленных на преодоление этих ограничений — в частности, будет использовать теневой танкерный флот для перевозки сырой нефти.

В целом неустойчивость рынков нефти и газа ЕС обусловлена уже их хроническим дефицитом, который становится ключевым нарративом развития энергетической системы Европы, которая пока ничего, кроме подхода к усилению энергосбережения, для своих потребителей не предложила.

По всей видимости, мы, как никогда, близко подошли к ситуации, когда Старый Свет откажется от российских энергоносителей. Для мировых рынков наличие дефицита нефти и газа на одних рынках (в Европе) и безусловного профицита на других (в РФ) потребует в 2023–2024 годах фундаментальных изменений моделей международной торговли энергетическим сырьем.

При этом России также сложно будет одномоментно найти новые рынки для своего избыточного предложения нефти и газа и инфраструктурно обеспечить их поставку в альтернативные страны. Основным риском для нашей страны в 2023 году будет даже не перенаправление поставок энергоносителей в другие страны, а ожидаемое замедление глобального роста, которое способно привести к сокращению мирового спроса на нефть и газ. Здесь во многом ситуация зависит от Китая, насколько он восстановит свой спрос после снятия карантинных ограничений.

Хотя уже в 2024–2025 годах Москве удастся стабилизировать экспортные поставки нефти в неевропейские страны, поэтому ожидаемое снижение нефтедобычи в России в 2023-м будет незначительным. Что касается газа, его перенаправление будет в большей степени затрудненным естественными условиями поставок. Поэтому рынки голубого топлива в ближайшие годы будут испытывать больший дефицит и волатильность, чем мировой рынок нефти.

Следует учитывать, что санкции западных стран в отношении российских энергоносителей не находят поддержки со стороны других ключевых экспортеров — стран ОПЕК, которые продолжат сокращать нефтедобычу до конца 2023 года. И даже ожидаемый рост добычи в США не способен оказать серьезное компенсационное воздействие на это сокращение. Стратегические запасы нефти США демонстрируют многолетние максимумы своего истощения.

Хронический дефицит энергоносителей в Европе может подорвать основы конкурентоспособности экономик стран континента в долговременном аспекте, хотя на краткосрочном отрезке Европа находится в достаточно комфортном состоянии, поскольку накопила большие запасы газа, а цены на рынке голубого топлива показывают минимумы за несколько месяцев. Однако негативное давление оказывают угроза нестабильных поставок СПГ и отсутствие надежных источников именно долгосрочного снабжения Европы энергоносителями, что усиливает потенциал инфляционных шоков для экономики региона в будущем.

Чем дальше мы будем удаляться от 2022 года, тем явственнее и четче будут ощущаться последствия нынешних шоков на мировом энергетическом рынке. Однако уже 2023-й рискует стать более жестким для энергетики и экономики Европы, поскольку Россия еще больше сократит поставки, а все большую часть СПГ будет забирать Китай.

В этих условиях пополнение запасов странами ЕС существенно усложнится. Более того, если в КНР восстановление и экономический рост ускорятся, то следует ожидать нового скачка мировых цен на сырье, в результате чего Евросоюз будет испытывать дополнительное давление. Для европейских стран будет важно, насколько надежными окажутся источники поставок, на которые они сейчас рассчитывают, и достаточными ли будут объемы. Так или иначе, но риски для европейской энергетики становятся все более комплексными, неожиданными и сложно прогнозируемыми.

Автор — доктор экономических наук, профессор, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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