Останкинскую телебашню украсили новогодней подсветкой

На Останкинской телебашне включили новогоднюю подсветку. Москвичи и гости столицы смогут увидеть праздничную иллюминацию ежедневно с 17:00 до 23:00 до 8 января, сообщает телеканал «Известия». В сценарии освещения задействованы мощные прожекторы. Новогодняя подсветка на Останкинской телебашне уже стала ежегодной традицией.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.