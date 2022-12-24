Германии предрекли участь государства-банкрота

Германия рискует превратиться в дисфункциональное государство-банкрот на фоне энергетических проблем и ряда других внутренних сложностей. Такую точку зрения 24 декабря высказал вице-спикер бундестага ФРГ Вольфганг Кубики в беседе с изданием Bild.

«Если мы продолжим в том же духе, захотим годами выплачивать энергетическое вспомоществование, тогда нам хоть и не грозит государственный социализм, но государственное банкротство», — отметил он.

Кубики подчеркнул, что €110 млрд, которые планируется направить на импорт энергии и энергоресурсов в Германию после того, как власти страны больше «не могли или не хотели» приобретать их у России, будут взяты из других статей бюджета ФРГ. Всё это значит, что там их может быть недостаточно.

Политик также отметил, что его приводит в бешенство решение властей страны отказаться от атомной энергетики и добычи газа в шельфах даже в такой непростой ситуации, в которой находится страна в данный момент.

«У многих людей сложилось впечатление, что Германия находится на пути к дисфункциональному государству. Инфраструктура, администрация, цены на энергоносители и неспособность бундесвера защитить страну — мы должны принимать контрмеры сейчас, иначе дела пойдут совсем плохо», — резюмировал Кубики.

Ранее в этот день президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что конфликт на Украине непросто дается гражданам Германии, столкнувшимся с последствиями этих событий и вынужденным во многом себя ограничивать. Президент Германии назвал «тяжелыми» нынешние времена, напомнив, что сильнее всего граждане ФРГ ощутили на себе экономические последствия якобы от конфликта на Украине. Более того, 2022 год принес в Европу страх эскалации.

До этого, 17 декабря, газета Die Welt указала на то, что планы Германии по экономии газа потерпели крах из-за наступления сильных холодов. Авторы материала сообщают, уровень газа в хранилищах ФРГ упал на один процентный пункт всего за один день из-за погодных условий, поскольку холода повлияли на уровень потребления тепла в домохозяйствах страны.

9 декабря глава немецкого газового регулятора BNetzA Клаус Мюллер заявил, что домохозяйствам и компаниям в Германии следует полностью отключить отопление, чтобы сэкономить газ. По его мнению, ФРГ необходимо сократить потребление газа как минимум на 20%, чтобы компенсировать потерю российских поставок.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на ЖКХ, топливо и продукты.

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