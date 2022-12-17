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Die Welt указала на провал планов ФРГ по экономии газа из-за морозов

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Фото: REUTERS/Michael Sohn
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Планы Германии по экономии газа потерпели крах из-за наступления сильных холодов. Об этом написала немецкая газета Die Welt 16 декабря.

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Авторы материала сообщают, уровень газа в хранилищах ФРГ упал на один процентный пункт всего за один день из-за погодных условий, поскольку холода повлияли на уровень потребления тепла в домохозяйствах страны.

В статье отмечается, что с 12 по 16 декабря жители Германии потребляли на 14% больше газа по сравнению с предыдущей неделей. Это говорит о том, что целей по экономии газа достигнуть не удалось.

«Мы потеряли целый процентный пункт в хранилищах газа за один день холодов. Поэтому я хотел бы попросить вас быть осторожными с потреблением газа. Например, следует подумать о том, не нужно ли отапливать отдельные комнаты в квартире и можно ли понизить температуру в других комнатах», — заявил глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер.

Авторы статьи отмечают, что существующих запасов голубого топлива должно хватить на эту зиму, но руководство ФРГ беспокоится о последующих заморозках, которые странам Евросоюза придется встречать уже без российского топлива.

Ранее, 9 декабря, глава немецкого газового регулятора BNetzA Клаус Мюллер заявил, что домохозяйствам и компаниям в Германии следует полностью отключить отопление, чтобы сэкономить газ. По его мнению, ФРГ необходимо сократить потребление газа как минимум на 20%, чтобы компенсировать потерю российских поставок.

29 ноября глава комитета по вопросам энергетики и климата немецкого бундестага, представитель Левой партии Клаус Эрнст заявил, что у Германии нет настоящих альтернатив российскому газу, соглашение об импорте СПГ из Катара покроет лишь 3% потребности страны.

Германия и другие европейские страны столкнулись с необходимостью вводить меры по экономии газа на фоне беспрецедентного роста цен на него из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

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