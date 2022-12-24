Twitter прекратил продвигать службы психологической помощи

Компания Twitter отказалась от функции по продвижению горячих линий психологической поддержки. Об этом в пятницу, 23 декабря, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«По словам двух людей, знакомых с этим вопросом, которые заявили, что это распоряжение было сделано новым владельцем Илоном Маском», — говорится в публикации.

Раньше при введении определенных запросов в поисковую строку вместе с результатами Twitter предлагал пользователям хэштег #ThereIsHelp. Таким образом можно было найти контакты организаций поддержки из разных стран по вопросам психического здоровья, ВИЧ, вакцинации, COVID-19 и другим.

Подобные подсказки используются интернет-сервисами для того, чтобы облегчить доступ к информации для тех, кто переживает кризисные ситуации. В настоящий момент неизвестно, была ли функция удалена из Twitter полностью или временно отключена.

20 декабря завершилось голосование, в котором Илон Маск попросил пользователей самим решить, оставаться ли ему во главе Twitter. Всего проголосовали 17,5 млн человек. За смену руководства выступили 57,5% пользователей. Против высказались 42,5%.

Американский предприниматель Илон Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение приобрести компанию он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере».

Вскоре после этого он распустил совет директоров соцсети и пообещал либерализовать редакционную политику платформы, которую часто критиковали за цензуру.