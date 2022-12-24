Зоопсихолог дала советы по подготовке питомцев к встрече Нового года

Организация комфортного для домашнего питомца укрытия поможет хозяевам собак и кошек, чьи животные боятся салютов и других громких звуков. Такой совет в пятницу, 23 декабря, дала ветеринарный врач и зоопсихолог Ирина Филатова изданию «Газета.Ru».

Одна из очень распространенных проблем с домашними животными ― боязнь громких звуков, особенно на новогодние праздники, когда традиционно запускается много салютов.

Филатова отметила, что этот страх у зверей не зависит от возраста, и хозяину важно обеспечить безопасность своего питомца.

«Дома я рекомендую не открывать окна, чтобы снизить шум с улицы, а также организовать питомцу укрытие», ― объяснила специалист.

По ее словам, для укрытия лучше всего оборудовать комнату, наиболее удаленную от источников шума, или, например, ванную комнату, где в силу отсутствия окон чаще всего тихо.

«Можно переставить туда лежанку питомца и миску с водой, а дверь оставить приоткрытой, чтобы он мог выйти, когда чувство тревоги пройдет. Если же питомец забился под диван и не выходит, не стоит пытаться его оттуда достать ― возможно, он чувствует себя там комфортнее», ― подчеркнула ветеринар.

Более того, лучше дать зверю пережить этот момент, поставить поближе миску с водой или его любимую игрушку.

«Вечернюю прогулку стоит запланировать на более ранний интервал. Обязательно воспользуйтесь поводком и хорошо сидящим ошейником или шлейкой, убедитесь в наличии адресника с читаемым номером телефона на прогулочных аксессуарах», ― добавила Филатова, напомнив, что испугаться шума фейерверков и убежать, сорвавшись с поводка, может и взрослая собака.

Ранее, 22 декабря, губернатор Московской области Алексей Воробьев заявил, что на Новый год в регионе не будет формальных ограничений на запуски салютов. В то же время Воробьев отметил, что, на его взгляд, было бы лучше обменяться новогодними поздравлениями и эмоциями без фейерверков.

20 декабря в ГУ МЧС по столице напомнили, что закон о тишине, запрещающий запускать фейерверки после 23:00, действует в том числе в новогоднюю ночь. Комплекс городского хозяйства Москвы, в свою очередь, призвал москвичей не запускать салюты и фейерверки в парках, а также не организовывать там шумные гулянья