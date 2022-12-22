Воробьев заявил об отсутствии запрета на запуск новогоднего салюта в Подмосковье

В Подмосковье никто не запрещает запускать фейерверки на Новый год. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил в четверг, 22 декабря, в эфире телеканала «Россия 24».

Глава региона отметил, что местные жители смогут запустить праздничный салют, но праздник можно отметить и иначе.

«Семья может запустить салют, этого никто не запрещает. Но мы считаем, что можно и без салюта обменяться эмоциями, теплотой, поздравлениями... На наш взгляд, это правильное решение, мы его придерживаемся», — цитирует Воробьева НСН.

Также Воробьев рассказал, что во время новогодних каникул для жителей Подмосковья будут работать горки, катки, музеи, парки и театры, пишет «Москва 24».

20 декабря в ГУ МЧС по столице напомнили, что закон о тишине, запрещающий запускать фейерверки после 23:00, действует в том числе в новогоднюю ночь, сообщается на сайте kp.ru. Столичный комплекс городского хозяйства призвал жителей Москвы не запускать салюты и фейерверки в парках, а также не организовывать там шумные гулянья, пишет REGNUM.

19 декабря генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры», член генерального совета «Деловой России» Сергей Гебель рассказал, за что в новогодние праздники можно получить штраф. Среди прочих причин, юрист назвал неправильный запуск фейерверков.