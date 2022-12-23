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Журналисты Глеб Пьяных и Андрей Колесников внесены в реестр иноагентов

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Фото: РИА Новости/Валерий Левитин
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Бывший шеф-редактор «Новой газеты» Андрей Колесников и журналист Глеб Пьяных внесены в реестр иностранных агентов. Обновленный список обнародовал 23 декабря Минюст РФ.

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В перечень также вошла правозащитник Светлана Ганнушкина и публицист Анастасия Жвик.

Кроме того, в реестр включены объединение «Феминистское антивоенное сопротивление» и автономная некоммерческая организация социально-спортивных программ «Спортивное ЛГБТ-сообщество».

Ранее, 9 декабря, Минюст России внес журналиста телеканала «Дождь» (настоящий материал касается деятельности иностранного агента «Дождь») Михаила Фишмана в реестр иноагентов.

В 2021 году пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что расширение в России списка СМИ-иноагентов не несет угрозы свободе слова. Он также пояснил, что данный закон действует в России для защиты от внешнего вмешательства. Наименование иноагентом не ограничивает ни в правах, ни в возможности осуществлять деятельность, подчеркивал он позднее.

Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.

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