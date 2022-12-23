Реклама
Прямой эфир
Армия
Путин в Туле ознакомился с работой завода по производству машин для «Панцирей»
Мир
Власти Одессы отказались переименовывать улицы в честь погибших военных
Спорт
В РФС заявили об отсутствии надежды на возвращение спортсменов РФ в Европу
Мир
ЕС подготовит юридическую базу для конфискации замороженных активов России
Политика
В СФ назвали невозможной приостановку членства России в Совете Безопасности ООН
Общество
Московские загсы начали принимать заявления на регистрацию брака 23 февраля
Армия
Путин назвал главной задачей ОПК обеспечение передовых частей вооружениями
Мир
В казино США женщина поставила в покере $5 и выиграла $1,6 млн
Общество
Пробки в Москве в пятницу днем достигли девяти баллов
Туризм
Авиакомпания iFly продлила отмену рейсов в Египет до 26 декабря
Мир
МАГАТЭ намерена разместить экспертов на четырех украинских АЭС на постоянной основе
Мир
Sky News опубликовал спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины

Суд в Москве приговорил обвиняемых в покушении на Руссо к 9 и 12 годам тюрьмы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хамовнический суд Москвы приговорил к 12 годам лишения свободы Алексея Трясникова, обвиняемого в покушении на певца Авраама Руссо. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда в пятницу, 23 декабря.

Второму фигуранту дела, Виталию Джуре, назначили девять лет тюрьмы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

В отношении третьего подельника, Михаила Демкина, суд прекратил уголовное преследование в связи с тем, что он скончался в 2014 году.

Крах хозяина «Черкизона»: Тельман Исмаилов задержан в Черногории
Какие обвинения грозят беглому миллиардеру в случае передачи в руки правосудия в России

Ранее, 6 декабря, сообщалось, что прокурор запросил 10 и 14 лет лишения свободы в отношении Виталия Джуры и Алексея Трясникова.

Кроме того, представитель певца Андрей Алешкин заявлял тогда в суде гражданский иск на сумму 5 млн рублей в качестве морального вреда к Джуре и Трясникову, а также 1 млн в качестве материального вреда.

25 ноября коллегия присяжных заседателей признала фигурантов уголовного дела виновными. Коллегия посчитала, что Джура, Трясников и Демкин напрямую причастны к преступлению. Однако, по их мнению, все, кроме Трясникова, заслуживают снисхождения.

Обвиняемые вину не признали. Кроме того, они заявляли в суде, что не знакомы ни с самим потерпевшим, ни с бывшим владельцем Черкизовского рынка Тельманом Исмаиловым, который, по версии следствия, является заказчиком покушения.

Исмаилов в настоящее время находится в международном розыске. Черногория предоставила ему политическое убежище. Как установили следователи, Исмаилов из-за неприязни задумал убить певца и нашел исполнителей — Демкина, Джуру и Трясникова.

19 августа 2006 года, когда Руссо возвращался домой после концерта, Демкин обстрелял автомобиль певца из автомата. В результате нападения Руссо получил несколько огнестрельных ранений. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Сообщникам предъявили обвинение по статьям «Покушение на убийство», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия» и «Пособничество покушению на убийство».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022