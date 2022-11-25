Присяжные признали виновными фигурантов по делу о покушении на Руссо

Присяжные признали виновными фигурантов по делу о покушении на певца Авраама Руссо. Об этом в пятницу, 25 ноября, заявил корреспондент «Известий» из зала Хамовнического суда.

Присяжные вынесли вердикт, что Виталий Джура, Алексей Трясников и Михаил Демкин напрямую причастны к преступлению. В ближайшие дни состоятся прения сторон, во время которых фигурантам запросят сроки.



Обвиняемые свою вину не признали и даже заявили, что не знакомы с Руссо и с предполагаемым заказчиком преступления Тельманом Исмаиловым.

Адвокат Руссо Андрей Алешкин заявил «Известиям», что главным в этом деле для артиста является справедливость.

«Ему причинен тяжелый вред здоровью, он имеет право на моральную и материальную компенсацию и в рамках закона этого добивается. Но цели мщения никакой у него нет», — сказал адвокат.

Также Алешкин рассказал, что, когда СМИ покинули зал судебного заседания, два обвиняемых попросили сфотографироваться с Руссо.

По версии следствия, заказчиком является бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов. Как рассказал сам Руссо «Известиям» в октябре прошлого года, в 2006 году машину певца обстреляли из автомата, сам артист получил три пулевых ранения. Он пояснил, что разногласия с Исмаиловым у него произошли из-за разности менталитетов еще в 90-х.

Как установили следователи, Исмаилов действовал с помощью сообщников — Михаила Демкина, Виталия Джуры и Алексея Трясникова.

Им предъявлено обвинение по статьям «Покушение на убийство», «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия» и «Пособничество покушению на убийство».

В 2021 году Исмаилов был объявлен в международный розыск, Черногория предоставила ему политическое убежище. Сообщник Демкин скончался в 2014 году.